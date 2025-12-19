مؤتمر أرتيتا: خصائص ميرينو مختلفة عن جيوكيريس.. وجابرييل يقترب من العودة

الجمعة، 19 ديسمبر 2025 - 17:51

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

أوضح ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال أن خصائص ميكيل ميرينو مختلفة عن فيكتور جيوكيريس في المشاركة كمهاجم.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه إيفرتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "إصابة بن وايت ليست خطيرة ولكنها ستبعده عن اللعب لبضع مباريات".

وأضاف "جابرييل لم يعد بعيدا عن المشاركة مرة أخرى في المباريات".

وواصل "كاي هافيرتز يقترب من العودة فحالته تتحسن بشكل جيد وسريع، لا أستطيع تحديد عودته في مباراة معينة لأن المرحلة الأخيرة من التأهيل تتطلب الحذر".

وتابع "ضغط المباريات خلال فترة الأعياد؟ الأمر يتطلب مجهودا كبيرا، هذه الأيام خاصة لنا جميعا والأجواء الفريدة التي نراها في الملاعب".

وشدد "ديفيد مويس مدرب إيفرتون علمني حب اللعبة عندما كنت لاعبا تحت قيادته أنا ممتن له معجب به فهو رجل استثنائي، طريقة إدارته للعاملين واللاعبين رئعة".

وعن إمكانية لعب ميكيل ميرينو كمهاجم على فيكتور جيوكيريس قال: "ميرينو أدى الدور في المباريات التي كنا نحتاج فيها إلى خصائصه، جيوكيريس يمتلك خصائص مختلقة ومن الرائع أن تتوفر لي هذه الخيارات".

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة ويبتعد بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف.

بينما يأتي إيفرتون في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

وسبق وأن مثل أرتيتا فريق إيفرتون عندما كان لاعبا.

