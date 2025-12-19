كرة طائرة - الزمالك يقبل اعتذار أحمد رمضان.. ويحدد بديله

قرر مجلس إدارة الزمالك قبول اعتذار أحمد رمضان المدير الفني لفريق الكرة الطائرة عن عدم الاستمرار في منصبه.

وقدم رمضان اعتذاره لمجلس إدارة الزمالك لمروه بظروف صحية.

وقرر الزمالك إسناد المهمة لمحمد رفعت بشكل مؤقت لحين تعيين مدير فني جديد.

ويستعد فريق طائرة الزمالك لمواجهة وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالدور التمهيدي للمسابقة.

وتقام مباراة الزمالك ضد وادي دجلة غدا الجمعة في تمام السادسة مساء.

وتوج الزمالك الموسم الماضي ببطولة وحيدة وهي البطولة العربية.

ولأول مرة يتوج الزمالك باللقب منذ 1993، ويعد ذلك اللقب الثالث في تاريخ الأبيض بالبطولة.

وخسر الزمالك الموسم المنقضي كافة البطولات المحلية "الدوري والكأس والسوبر" لصالح غريمه الأهلي.