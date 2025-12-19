مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة تولى كيروش منصب المدير الفني

كشف مصدر من اتحاد الكرة المصري حقيقة التفاوض مع البرتغالي كارلوس كيروش لتولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة المصري خلفا لـ علاء نبيل

وربطت بعض التقارير اقتراب البرتغالي كارلوس كيروش من تولى منصب المدير الفني لاتحاد الكرة المصري خلفا لعلاء نبيل.

وأعلن اتحاد الكرة عدم تجديد تعاقد نبيل الذي ينتهي بنهاية العام الجاري. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "لم نفاوض كارلوس كيروش لتولى منصب المدير الفني للاتحاد حتى الآن".

وأضاف "الأقرب أن يكون خليفة علاء نبيل أجنبيا".

وأكمل "رُشحت عددا من السير الذاتية لتولى هذا الموسم وأبرزهم ألماني وإسباني وقدموا خططهم للتطوير بالفعل، وسيحسم القرار في أقرب وقت".

وتولى كيروش تدريب منتخب مصر في الفترة من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2022، وحينها حل رابعا في كأس العرب 2021 ووصيفا لأمم إفريقيا 2021 وخسر بطاقة التأهل بركلات الترجيح لكأس العالم 2022 لصالح السنغال.

ولعبت مصر تحت قيادة كيروش 20 مباراة، فازت في 13 منها، وتعادلت مرتين وخسرت 5.

وعقب رحيل البرتغالي عن تدريب منتخب مصر درب منتخبات إيران وقطر وعُمان.

