إكرامي: رمضان صبحي حالته في "الحضيض".. وكان يتظاهر بالتماسك

الجمعة، 19 ديسمبر 2025 - 15:14

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز

أجهش إكرامي الشحات والد زوجة رمضان صبحي، بالبكاء بعد سؤاله عن الحالة النفسية للاعب بيراميدز.

وقررت محكمة جنايات الجيزة استمرار حبس رمضان صبحي لاعب بيراميدز و3 آخرين حتى 30 ديسمبر المقبل.

وقال إكرامي عبر إم بي سي مصر: "رمضان صبحي في حالة نفسية سيئة جدا حالته في "الحضيض"، وكان يتظاهر بالتماسك أمامنا في البداية".

واستدرك "لكن أتمنى من الله فك كربه وأن يعود لبيته وأسرته قريبا".

وتتعلق القضية بتزوير أوراق تخص امتحانات أحد معاهد السياحة والفنادق.

وتشمل قائمة الاتهامات فى القضية: تزوير كراسات الإجابات، وتزوير كشوف الحضور والانصراف، وإعداد محررات رسمية على خلاف الحقيقة لإثبات حضور امتحانات ودورات دراسية لم تتم فعليا.

وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بعد سداد كفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه في يوليو الماضي.

وكانت الأجهزة الأمنية أوقفت اللاعب الدولي في مطار القاهرة، فور عودته من إسطنبول، تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر من نيابة أبو النمرس، في أعقاب صدور حكم قضائي غيابي بحقه في القضية محل التحقيق.

