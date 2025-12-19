اتحاد الكرة يقرر عدم تجديد عقد علاء نبيل

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم عدم تجديد تعاقده مع علاء نبيل الذي يشغل منصب المدير الفني للاتحاد.

ويشغل علاء نبيل منصب المدير الفني لاتحاد كرة القدم منذ 2023.

وأعلن اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي عدم تمديد العقد الذي ينتهي في نهاية الشهر الجاري.

وقال اتحاد الكرة في بيان: "يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه، في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل، تم الاتفاق المشترك بين الاتحاد وعلاء نبيل، المدير الفني للاتحاد، على عدم تجديد التعاقد المبرم بين الطرفين، والذي استمر لمدة عامين وينتهي بنهاية شهر ديسمبر 2025"

ويؤكد الاتحاد تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي بذلها علاء نبيل خلال فترة عمله، مثمّنًا ما قدمه من إخلاص وعطاء، باعتباره أحد أبناء الاتحاد المخلصين وأصحاب الكفاءات الفنية المشهود لها. ويتمنى الاتحاد المصري لكرة القدم له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة".

وسبق لعلاء نبيل العمل في الجهاز الفني لمنتخب مصر مساعدا للراحل محمود الجوهري.

كما تولى علاء نبيل تدريب نادي المقاولون العرب وكذلك العمل بالاتحاد الأردني لكرة القدم.