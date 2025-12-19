بعد يزن النعيمات.. إصابة جديدة بالرباط الصليبي في منتخب الأردن
الجمعة، 19 ديسمبر 2025 - 11:34
كتب : FilGoal
أعلن المنتخب الأردني عن تعرض لاعب جديد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي عقب نهاية مباراة المغرب في نهائي كأس العرب.
وكان يزن النعيمات قد تعرض للإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة الأردن ضد العراق في ربع النهائي.
وكشف المنتخب الأردني عن إصابة ادهم القرشي لاعب النشامى بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.
وحل القرشي بديلا خلال مباراة الأردن ضد المغرب في نهائي كأس العرب.
وفاز المغرب على الاردن 3-2 في مباراة ماراثونية امتدت إلى شوطين إضافيين على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.
وبات الثنائي القرشي والنعيمات مهدد بالغياب عن منتخب الأردن بمنافسات كأس العالم 2026.
ويتواجد منتخب الأردن في مجموعة تضم الأرجنتين حامل اللقب والجزائر والنمسا.
