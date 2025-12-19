مواعيد مباريات الجمعة 19 ديسمبر - الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا.. والسوبر الإيطالي

يشهد اليوم الجمعة مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

و يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر 2025.

ويلعب الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

كما يواجه المصري نظيره زد، ويلعب الإسماعيلي أمام بتروجت، وغزل المحلة ضد فاركو بالمسابقة ذاتها.

وفي نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي يلعب إنتر ضد نابولي، على أن يواجه الفائز منهما نابولي في النهائي.

كأس عاصمة مصر

الأهلي × سيراميكا كليوباترا.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع المباراة على قناة أون سبورت 1.

المصري × زد.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع المباراة على قناة أون سبورت 2.

غزل المحلة × فاركو.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع المباراة على قناة أون سبورت 2.

بتروجت × الإسماعيلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع المباراة على قناة أون سبورت 1.

نصف نهائي السوبر الإيطالي

إنتر × بولونيا.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع المباراة على قناة ثمانية.