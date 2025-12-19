كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود

يدير إبراهيم محمد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود تحكيميا في الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

ويلتقي الفريقان يوم السبت المقبل على استاد المقاولون العرب في الثامنة مساءً.

ويعاون إبراهيم كل من أحمد شاهين ومحمود بدران، ويتواجد محمود رشدي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد خالد الغندور ويعاونه أسامة هشام.

وأدار إبراهيم محمد 7 مباريات الموسم الحالي في الدوري المصري أشهر خلالها 39 بطاقة صفراء واحتسب ركلة جزاء وحيدة.

وأدار إبراهيم مباراة وحيدة للزمالك من قبل انتهت بفوز الأبيض على أبو قير للأسمدة بنتيجة 2-0 في الدور الأول من كأس مصر الموسم الماضي.

وأدار 3 مباريات للحرس لم تنته أي منها بفوزه بواقع تعادلين وخسارة.

وبدأ الزمالك مشواره في البطولة بتعادل بنتيجة 3-3 مع كهرباء الإسماعيلية.

فيما يخوض حرس الحدود أول مباراة له في النسخة الجديدة من المسابقة.

ويتواجد الزمالك والحرس في المجموعة الثالثة التي تضم زد والاتحاد والمصري وسموحة وكهرباء الإسماعيلية.