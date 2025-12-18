جمال سلامي يعلن حصوله على الجنسية الأردنية

الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 23:50

كتب : FilGoal

جمال سلامي - الأردن

كشف جمال سلامي المدير الفني لـ منتخب الأردن عن حصوله على الجنسية الأردنية رغم خسارة لقب كأس العرب 2025.

وخسر المدرب المغربي أمام منتخب بلاده المغرب اللقب بالخسارة بنتيجة 3-2.

وقال سلامي في المؤتمر الصحفي: "عقب الوصول لنهائيات كأس العالم 2026، طلب مني الأمير علي رئيس الاتحاد الاستمرار مع المنتخب وأخبرته أنني أعمل على مشروع ولم آت لأحقق إنجازا وأرحل".

أخبار متعلقة:
السلامي: عزف النشيد المغربي كان أصعب لحظة عشتها.. وفخور بما قدمه الأردن بنشرقي: أتمنى أن تستمر فرحة المغرب في كأس الأمم.. وهذا سبب غيابي حمد الله يعلن اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب المغرب أمم إفريقيا - شايبي: مواجهة مرموش والسخيري؟ سنتبادل القمصان في النهاية وأتمنى أن يخسرا

وأضاف "أخبرته أنني سأرحل إذا طُلب مني المغادرة".

وأكمل "ولي العهد أخبرني أن الملك عبد الله الثاني قرر اليوم حصولي على الجنسية الأردنية".

وقاد سلامي منتخب الأردن للتأهل لكأس العالم للأول مرة في تاريخه، والوصول لنهائي كأس العرب.

المغربي البالغ 55 عاما قاد منتخب الأردن خلفا لمواطنه حسين عموتة.

وفي 23 مباراة فاز في 11 وتعادل في 6 وخسر 6.

ويتواجد منتخب الأردن في مجموعة تضم الأرجنتين حامل اللقب والجزائر والنمسا.

جمال سلامي الأردن كأس العرب
نرشح لكم
طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم طولان: دياب نزل على الكرة "بالباراشوت".. ورفضت محمود فايز لهذا السبب السلامي: عزف النشيد المغربي كان أصعب لحظة عشتها.. وفخور بما قدمه الأردن بنشرقي: أتمنى أن تستمر فرحة المغرب في كأس الأمم.. وهذا سبب غيابي حمد الله يعلن اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب المغرب كأس العرب - تقاسم البرونزية والجوائز المالية.. فيفا يعلن قراره النهائي بشأن مباراة السعودية والإمارات علوان الهداف وسيطرة مغربية على الجوائز الفردية لـ كأس العرب 2025 كأس العرب - السكتيوي: الإخلاص والجدية في العمل تفوق الأفكار الفنية.. ومحظوظ بهؤلاء الرجال
أخر الأخبار
كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود 2 ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب 2 ساعة | منتخب مصر
كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أليجري: نعتذر للجماهير بعد توديع الكأس والسوبر.. وهدفنا التأهل لدوري أبطال أوروبا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - بعد انتقاله لكيل الألماني.. رسالة من مهاب سعيد لـ الأهلي والخطيب 3 ساعة | كرة يد
أمم إفريقيا - الجزائر.. هل تُكسر لعنة 2019؟ 4 ساعة | أمم إفريقيا
طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 4 ساعة | منتخب مصر
طولان: دياب نزل على الكرة "بالباراشوت".. ورفضت محمود فايز لهذا السبب 4 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقرير أردني يكشف مدة غياب النعيمات.. وموقفه من كأس العالم
/articles/519462/جمال-سلامي-يعلن-حصوله-على-الجنسية-الأردنية