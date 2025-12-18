جمال سلامي يعلن حصوله على الجنسية الأردنية

كشف جمال سلامي المدير الفني لـ منتخب الأردن عن حصوله على الجنسية الأردنية رغم خسارة لقب كأس العرب 2025.

وخسر المدرب المغربي أمام منتخب بلاده المغرب اللقب بالخسارة بنتيجة 3-2.

وقال سلامي في المؤتمر الصحفي: "عقب الوصول لنهائيات كأس العالم 2026، طلب مني الأمير علي رئيس الاتحاد الاستمرار مع المنتخب وأخبرته أنني أعمل على مشروع ولم آت لأحقق إنجازا وأرحل".

وأضاف "أخبرته أنني سأرحل إذا طُلب مني المغادرة".

وأكمل "ولي العهد أخبرني أن الملك عبد الله الثاني قرر اليوم حصولي على الجنسية الأردنية".

وقاد سلامي منتخب الأردن للتأهل لكأس العالم للأول مرة في تاريخه، والوصول لنهائي كأس العرب.

المغربي البالغ 55 عاما قاد منتخب الأردن خلفا لمواطنه حسين عموتة.

وفي 23 مباراة فاز في 11 وتعادل في 6 وخسر 6.

ويتواجد منتخب الأردن في مجموعة تضم الأرجنتين حامل اللقب والجزائر والنمسا.