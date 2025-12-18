السلامي: عزف النشيد المغربي كان أصعب لحظة عشتها.. وفخور بما قدمه الأردن

أبدى المغربي جمال السلامي المدير الفني لمنتخب الأردن فخره بما قدمه الفريق في خسارته لنهائي كأس العرب أمام المغرب.

وقال السلامي في تصريحاته لقنوات beIN Sports: "أصعب لحظة مررت بها كانت عزف النشيد الوطني المغربي، ولكني المسؤول عن المنتخب الأردني".

وأضاف "كنا في المستوى المطلوب وقدمنا مباراة رائعة. قدمنا أداء جيدا خصوصا مع الغيابات الكبيرة".

وأوضح "فخورون بما حققناه وأشكر اللاعبين كثيرا. العودة في النهائي بعد هدف مبكر وإصابة الحارس لم تكن سهلة. طلبنا من اللاعبين التركيز على عدم تلقي الهدف الثاني لحين نهاية الشوط الأول، ثم عدنا بشكل رائع في الشوط الثاني وتداركنا الأمور".

وأكمل "كان يمكننا الفوز ولكن حين تهدر تتلقى الأهداف. في النهاية أجواء المباراة كانت رائعة وأنا فخور بالمستوى الذي قدمناه، وسعيد لصديقي وأخي طارق السكتيوي بالتتويج".

وتوج منتخب المغرب بلقب كأس العرب 2025 بفوز مثير ومجنون على الأردن بنتيجة 3-2 في مباراة استمرت لـ 120 دقيقة.

سجل للمغرب أسامة طنان وعبد الرازق حمد الله (2) وسجل للأردن علي علوان (2).

اليوم تحل الذكرى الثالثة لنهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا والذي توج به التانجو بقيادة ليونيل ميسي بعد إثارة بالغة استمرت لركلات الترجيح، على استاد لوسيل ملعب نهائي اليوم.

لاعبو الأردن والمغرب حاولوا محاكاة ما حدث مجددا بعد 3 سنوات فقدموا نسخة استثنائية لنهائي كأس العرب مثيرة ستبقى خالدة في الأذهان.

تقدم مبكر للمغرب، الأردن يقلب الطاولة بهدفين، وعودة مغربية عن طريق البديل ثم فوز وحسم اللقب.

وتعيش الكرة المغربية عام استثنائي عبر تاريخها ففي 2025 حققت العديد من النجاحات والتتويجات على مستوى الرجال والسيدات والأندية والمنتخبات.

بطل أمم إفريقيا تحت 17 عاما

بطل أمم إفريقيا للمحليين

وصيف أمم إفريقيا تحت 20 عاما

بطل كأس العالم تحت 20 عاما

بطل كأس العرب

نهضة بركان بطل الكونفدرالية

وصيف أمم إفريقيا سيدات

الجيش الملكي بطل إفريقيا للسيدات

والآن أصبح منتخب المغرب بطل العرب للمرة الثانية بعدما توج باللقب في 2012 من قبل.

وارتقى المغرب في المركز الثاني بقائمة المتوجين باللقب بالتساوي مع السعودية برصيد لقبين، فيما يظل العراق الأكثر تتويجا برصيد 4 ألقاب.

تتويج المغرب يؤكد قوة الكرة العربية الإفريقية والتي حسمت لقب كأس العرب للمرة الثانية بعد الجزائر في 2021.

ولا يزال منتخب الأردن يبحث اللقب الأول في تاريخه، فبعدما خسر نهائي كأس آسيا 2024 ونهائي كأس العرب 2025 وكلاهما على نفس الملعب، في لوسيل.