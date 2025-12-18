آس: منتخب مصر يواجه إسبانيا قبل فيناليسما في مارس 2026

يلتقي منتخب مصر مع منتخب إسبانيا وديا في شهر مارس المقبل حسبما كشفت صحيفة "آس" الإسبانية.

وحسبما أشارت الصحيفة الإسبانية فإن منتخب مصر سيواجه نظيره الإسباني في شهر مارس 2026.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخبا مصر وإسبانيا قبل نهائي فيناليسما بين إسبانيا والأرجنتين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي "يويفا" واتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" لكرة القدم عن موعد مواجهة كأس فيناليسيما بين بطلي أوروبا وكوبا أمريكا بشكل رسمي.

وأشار التقرير إلى أن منتخب قطر سيواجه الأرجنتين قبل المباراة النهائية المرتقبة.

ويأتي ذلك أيضا ضمن استعدادات المنتخبات الـ 4 للمشاركة في كأس العالم 2026.

وتقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية.

ويستضيف ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة نهائي كأس فيناليسيما في مارس المقبل.

وتقام المباراة يوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026 في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر.

وتجمع المباراة بين منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا 2024، ومنتخب إسبانيا بطل يورو 2024.

وأكد أليخاندرو دومينجيز رئيس كونميبول أن المباراة تمثل أكثر من مجرد بطولة، كونها رمزا للتعاون والاحترام بين الاتحادات القارية وفرصة للجماهير لمتابعة حدث تاريخي.

من جانبه، أوضح ألكسندر تشيفرين رئيس يويفا أن اللقاء يجسد وحدة قارتين كرويتين ويعكس الانتشار العالمي لكرة القدم، متوقعا سهرة كروية مميزة على أعلى مستوى.

يذكر أن الأرجنتين كانت قد توجت بلقب فيناليسيما 2022 بعد الفوز على إيطاليا بثلاثية دون رد في ملعب ويمبلي بلندن.

وكانت قد أقيمت نفس الفكرة بنسختين سابقتين في 1985 و1993.

وحقق منتخب فرنسا وقتها لقب 1985 بالفوز على أوروجواي بهدفين دون مقابل.

بينما توجت الأرجنتين على حساب الدنمارك في 1993 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل تنظيم المباراة وطرح التذاكر خلال الأسابيع المقبلة.