علوان الهداف وسيطرة مغربية على الجوائز الفردية لـ كأس العرب 2025

الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 21:37

كتب : FilGoal

هدف واحتفال علي علوان لاعب الأردن ضد المغرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الجوائز الفردية لـ كأس العرب 2025.

وتوج منتخب المغرب باللقب على حساب الأردن بعد الفوز في النهائي بنتيجة 3-2.

وفاز مهدي بنعبيد بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في البطولة.

وخرج بنعبيد بشباك نظيفة في 4 مباريات خاضها في البطولة من أصل 5.

وتوج محمد ربيع حريمات لاعب وسط المغرب بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

كما حقق علي علوان لاعب الأردن جائزة الحذاء الذهبي بتسجيل 6 أهداف منها 2 في النهائي.

وحقق منتخب سوريا جائزة اللعب النظيف.

سجل للمغرب أسامة طنان وعبد الرازق حمد الله (2) وسجل للأردن علي علوان (2).

اليوم تحل الذكرى الثالثة لنهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا والذي توج به التانجو بقيادة ليونيل ميسي بعد إثارة بالغة استمرت لركلات الترجيح، على استاد لوسيل ملعب نهائي اليوم.

لاعبو الأردن والمغرب حاولوا محاكاة ما حدث مجددا بعد 3 سنوات فقدموا نسخة استثنائية لنهائي كأس العرب مثيرة ستبقى خالدة في الأذهان.

تقدم مبكر للمغرب، الأردن يقلب الطاولة بهدفين، وعودة مغربية عن طريق البديل ثم فوز وحسم اللقب.

وتعيش الكرة المغربية عام استثنائي عبر تاريخها ففي 2025 حققت العديد من النجاحات والتتويجات على مستوى الرجال والسيدات والأندية والمنتخبات.

بطل أمم إفريقيا تحت 17 عاما

بطل أمم إفريقيا للمحليين

وصيف أمم إفريقيا تحت 20 عاما

بطل كأس العالم تحت 20 عاما

بطل كأس العرب

نهضة بركان بطل الكونفدرالية

وصيف أمم إفريقيا سيدات

الجيش الملكي بطل إفريقيا للسيدات

والآن أصبح منتخب المغرب بطل العرب للمرة الثانية بعدما توج باللقب في 2012 من قبل.

وارتقى المغرب في المركز الثاني بقائمة المتوجين باللقب بالتساوي مع السعودية برصيد لقبين، فيما يظل العراق الأكثر تتويجا برصيد 4 ألقاب.

تتويج المغرب يؤكد قوة الكرة العربية الإفريقية والتي حسمت لقب كأس العرب للمرة الثانية بعد الجزائر في 2021.

ولا يزال منتخب الأردن يبحث اللقب الأول في تاريخه، فبعدما خسر نهائي كأس آسيا 2024 ونهائي كأس العرب 2025 وكلاهما على نفس الملعب، في لوسيل.

الأردن المغرب كأس العرب
