كأس العرب - السكتيوي: الإخلاص والجدية في العمل تفوق الأفكار الفنية.. ومحظوظ بهؤلاء الرجال

أشاد طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب بما قدمه لاعبي فريقه طيلة البطولة من أجل التتويج بلقب كأس العرب 2025.

وحقق منتخب المغرب اللقب بالفوز على الأردن بنتيجة 3-2 في مباراة استمرت لـ 120 دقيقة.

وقال المدرب المغربي عبر دبي الرياضية: "رغم ضيق الوقت التي تجهزنا فيه، لكن الروح كانت كبيرة منذ أول يوم، وسار اللاعبون معنا نحو هدفنا والروح كانت جميلة".

وأضاف "الإخلاص والجدية في العمل تفوق الأفكار الفنية، من أول معسكر في أكتوبر الماضي وكان هدفنا دائما هو الفوز باللقب واستطعنا تحقيقها".

وأكمل "محظوظ بهؤلاء الرجال الذي يلعبون بالروح والقلب والعطاء، ولدينا أجمل وأحسن جمهور في العالم، وكان داعما كبيرا لنا".

وأتم "تأثرنا بعض الشيء بإصابة البركاوي وغياب تيسودالي ولم ندخل مع الشوط الثاني بشكل جيد واضطررنا للتعامل مع المعطيات ولعبنا بـ 3 مدافعين ثم عدنا لـ 4 والحمد لله وفقنا في اختياراتنا".

سجل للمغرب أسامة طنان وعبد الرازق حمد الله (2) وسجل للأردن علي علوان (2).

اليوم تحل الذكرى الثالثة لنهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا والذي توج به التانجو بقيادة ليونيل ميسي بعد إثارة بالغة استمرت لركلات الترجيح، على استاد لوسيل ملعب نهائي اليوم.

لاعبو الأردن والمغرب حاولوا محاكاة ما حدث مجددا بعد 3 سنوات فقدموا نسخة استثنائية لنهائي كأس العرب مثيرة ستبقى خالدة في الأذهان.

تقدم مبكر للمغرب، الأردن يقلب الطاولة بهدفين، وعودة مغربية عن طريق البديل ثم فوز وحسم اللقب.

وتعيش الكرة المغربية عام استثنائي عبر تاريخها ففي 2025 حققت العديد من النجاحات والتتويجات على مستوى الرجال والسيدات والأندية والمنتخبات.

بطل أمم إفريقيا تحت 17 عاما

بطل أمم إفريقيا للمحليين

وصيف أمم إفريقيا تحت 20 عاما

بطل كأس العالم تحت 20 عاما

بطل كأس العرب

نهضة بركان بطل الكونفدرالية

وصيف أمم إفريقيا سيدات

الجيش الملكي بطل إفريقيا للسيدات

والآن أصبح منتخب المغرب بطل العرب للمرة الثانية بعدما توج باللقب في 2012 من قبل.

وارتقى المغرب في المركز الثاني بقائمة المتوجين باللقب بالتساوي مع السعودية برصيد لقبين، فيما يظل العراق الأكثر تتويجا برصيد 4 ألقاب.

تتويج المغرب يؤكد قوة الكرة العربية الإفريقية والتي حسمت لقب كأس العرب للمرة الثانية بعد الجزائر في 2021.

ولا يزال منتخب الأردن يبحث اللقب الأول في تاريخه، فبعدما خسر نهائي كأس آسيا 2024 ونهائي كأس العرب 2025 وكلاهما على نفس الملعب، في لوسيل.