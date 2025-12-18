اتحاد جدة يعدل قراره بشأن تجديد عقد فابينيو

يدرس نادي اتحاد جدة السعودي تعديل قراره بشأن تجديد عقد البرازيلي فابينيو.

فابينيو النادي : الاتحاد الاتحاد

وينتهي تعاقد فابينيو مع اتحاد جدة بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الاتحاد يدرس تعديل قراره السابق بتأجيل تجديد عقد فابينيو.

وأوضحت التقارير أن حامل لقب الدوري السعودي يدرس فتح ملف تجديد فابينيو في الوقت الحالي ومحاولة إقناع اللاعب بالبقاء.

وأشارت إلى أن مشاركة فابينيو في مركز قلب الدفاع خلال معسكر الفريق بدبي منحه ميزة فنية لتسريع وتيرة المفاوضات.

ويلعب فابينيو في اتحاد جدة منذ صيف 2023 بعد فترة رائعة مع ليفربول الإنجليزي.

وخاض فابينيو 80 مباراة مع اتحاد جدة وسجل 12 هدفا في جميع المسابقات.

كما عاد فابينيو لحسابات كارلو انشيلوتي مدرب منتخب البرازيل بعد 3 سنوات من الغياب عن السيليساو.