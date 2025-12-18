أمم إفريقيا - قبل انطلاق نسخة المغرب 2025.. أرقام قياسية تبحث عن تحطيمها

ثلاثة أيام فقط تفصلنا عن انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

إذ تتجه أنظار كرة القدم الإفريقية مجددا إلى البطولة الأهم في القارة، حيث تحضر الأرقام القياسية بقوة مع كل صافرة بداية وكل لمسة كرة.

وتفتتح البطولة يوم الأحد بمواجهة المغرب وجزر القمر في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر.

وعلى مدار تاريخ كأس الأمم الإفريقية، لم تكن البطولة مجرد صراع على اللقب، بل مقياسا للاستمرارية والهيمنة واللحظات الفارقة التي غيرت مسار منتخبات ولاعبين.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أبرز الأرقام القياسية في تاريخ البطولة:

الأكثر مشاركة في كأس الأمم الإفريقية

شارك 4 لاعبين في 8 نسخ كاملة من البطولة وهم:

ريجوبير سونج مع الكاميرون بين 1996 و2010

أحمد حسن مع مصر بين 1996 و2010

أندريه أيو مع غانا بين 2008 و2023

يوسف المساكني مع تونس بين 2010 و2023

الأكثر خوضا للمباريات في البطولة

يتقاسم ريجوبير سونج وأندريه أيو الرقم القياسي بخوض 36 مباراة لكل منهما في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

أما على مستوى المنتخبات، تتصدر مصر القائمة بإجمالي 111 مباراة في تاريخ البطولة.

الأكثر تتويجا باللقب كلاعب

يحمل أحمد حسن وعصام الحضري الرقم القياسي بالفوز بأربعة ألقاب أعوام 1998 و2006 و2008 و2010، ليجسدا العصر الذهبي للمنتخب المصري الذي توج بثلاثة ألقاب متتالية بين 2006 و2010.

أكثر عدد أهداف في نسخة واحدة

لا يزال رقم بيير نداي مولامبا صامدا منذ 1974، بعدما سجل 9 أهداف قاد بها زائير للتتويج باللقب، بينها أربعة أهداف في نهائي الإعادة أمام زامبيا.

أكثر عدد أهداف في مباراة واحدة

سجل الإيفواري لوران بوكو 5 أهداف في مباراة واحدة خلال نسخة 1970 أمام إثيوبيا، في لقاء انتهى بنتيجة 6-1، ليخلد اسمه في تاريخ البطولة.

أكثر مباراة تسجيلا للأهداف

شهدت نسخة 1963 المباراة الأعلى تهديفا في تاريخ البطولة، حين فازت مصر على نيجيريا بنتيجة 6-3، في لقاء أقيم على ملعب بابا يارا.

أسرع هدف في تاريخ البطولة

يحمل أيمن منصور الرقم القياسي بتسجيل هدف بعد 23 ثانية فقط في شباك الجابون خلال نسخة 1994.

الهداف التاريخي لكأس الأمم الإفريقية

يتصدر صامويل إيتو القائمة برصيد 18 هدفا سجلها بين عامي 2000 و2010، مع التتويج بلقبين وجائزتي هداف البطولة.

أكثر من سجل هاتريك

يبقى حسن الشاذلي اللاعب الوحيد الذي سجل هاتريك مرتين في تاريخ البطولة، وكان ذلك أمام نيجيريا في نسختي 1963 و1970.

ومع انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025، تبدأ مطاردة جديدة للأرقام القياسية، قد تسقط بعض الأرقام، بينما سيظل الكثير منها صامدا حتى نهاية البطولة.

وجاءت مجموعات كأس إفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.