هجوم مدبر.. وفاة لاعب برشلونة الإكوادوري بسيل من الرصاص

الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 11:23

كتب : FilGoal

ماريو بينيدا- منتخب الإكوادور

أعلن نادي برشلونة الإكوادوري وفاة لاعبه ماريو بينيدا بعد هجوم مسلح أطلق عليه الرصاص ليفارق بعدها الحياة.

وتوفي بينيدا مدافع فلومينينسي البرازيلي السابق عن عمر ناهز 33 عاما.

وقال نادي برشلونة الإكوادوري في بيان: "يُعلن نادي برشلونة الرياضي، ببالغ الأسى والحزن، عن تلقيه نبأ وفاة لاعبنا ماريو بينيدا، إثر تعرضه لهجوم"

أخبار متعلقة:
"لقد أحزننا هذا النبأ المفجع جميعا في النادي، ونشعر بالحزن كعائلة برشلونة".

El comunicado del Barcelona de Guayaquil, que informó el asesinato de Mario Pineida

كما أعرب نادي فلومينينسي البرزيلي، وهو ناد آخر لعب فيه اللاعب، عن تعازيه وكتب "انضم بينيدا إلى تريكولور في بداية الموسم الذي تُوجنا فيه معا بلقب دوري كاريوكا. نعلن تضامننا مع عائلته وأصدقائه".

وبحسب التقارير فإن الحادث وقع خارج محل جزارة، حيث كان اللاعب برفقة شريكه. في تلك اللحظة، فوجئا بهجوم مسلح، وأُطلق عليهما الرصاص عدة مرات، ليسقطا قتيلين في مكان الحادث.

وأوضحت التقارير أن بينيدا توفى نتيجة هجوم مدبر شنه مسلحون، وأن اللاعب فوجئا بهجوم مسلح وأُطلق عليهما الرصاص عدة مرات، ليسقطا قتيلين بمدينة غواياكيل.

بينيدا صاحب الـ33 عاما لعب لأندية إنديبندينتي ديل فالي، وبرشلونة ، وإل ناسيونال، كما لعب على سبيل الإعارة مع فلومينينسي البرازيلي عام 2022.

وعلى المستوى الدولي خاض بينيدا 8 مباريات دولية مع منتخب كولومبيا.

ماريو بينيدا منتخب الإكوادور فلومينيسي
