هجوم مدبر.. وفاة لاعب برشلونة الإكوادوري بسيل من الرصاص

أعلن نادي برشلونة الإكوادوري وفاة لاعبه ماريو بينيدا بعد هجوم مسلح أطلق عليه الرصاص ليفارق بعدها الحياة.

وتوفي بينيدا مدافع فلومينينسي البرازيلي السابق عن عمر ناهز 33 عاما.

وقال نادي برشلونة الإكوادوري في بيان: "يُعلن نادي برشلونة الرياضي، ببالغ الأسى والحزن، عن تلقيه نبأ وفاة لاعبنا ماريو بينيدا، إثر تعرضه لهجوم"

"لقد أحزننا هذا النبأ المفجع جميعا في النادي، ونشعر بالحزن كعائلة برشلونة".

كما أعرب نادي فلومينينسي البرزيلي، وهو ناد آخر لعب فيه اللاعب، عن تعازيه وكتب "انضم بينيدا إلى تريكولور في بداية الموسم الذي تُوجنا فيه معا بلقب دوري كاريوكا. نعلن تضامننا مع عائلته وأصدقائه".

O Fluminense Football Club recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento de Mario Pineida, atleta que defendeu o clube em 2022.



O Fluminense Football Club recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento de Mario Pineida, atleta que defendeu o clube em 2022.

Pineida chegou ao Tricolor no início da temporada em que nos sagramos juntos campeões cariocas. O Fluminense manifesta solidariedade aos…

وبحسب التقارير فإن الحادث وقع خارج محل جزارة، حيث كان اللاعب برفقة شريكه. في تلك اللحظة، فوجئا بهجوم مسلح، وأُطلق عليهما الرصاص عدة مرات، ليسقطا قتيلين في مكان الحادث.

وأوضحت التقارير أن بينيدا توفى نتيجة هجوم مدبر شنه مسلحون، وأن اللاعب فوجئا بهجوم مسلح وأُطلق عليهما الرصاص عدة مرات، ليسقطا قتيلين بمدينة غواياكيل.

بينيدا صاحب الـ33 عاما لعب لأندية إنديبندينتي ديل فالي، وبرشلونة ، وإل ناسيونال، كما لعب على سبيل الإعارة مع فلومينينسي البرازيلي عام 2022.

وعلى المستوى الدولي خاض بينيدا 8 مباريات دولية مع منتخب كولومبيا.