جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب

الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 11:12

كتب : FilGoal

محمد صلاح - جلوب سوكر

خرج محمد صلاح من القائمة النهائية للمنافسة على جائزتي جلوب سوكر لأفضل مهاجم وأفضل لاعب في العالم 2025.

أخبار متعلقة:
رباعي الدوري السعودي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط من جلوب سوكر بيراميدز خارج المنافسة على جائزة أفضل فريق في العالم من جلوب سوكر صلاح ينافس على جائزتي الأفضل في العالم من جلوب سوكر جلوب سوكر - من يحتاج الكرة الذهبية؟ فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في العالم

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 28 ديسمبر المقبل في الإمارات.

وكان صلاح ضمن المرشحين بالقائمة الأولية لجائزتي أفضل مهاجم وأفضل لاعب في العالم.

وتوج صلاح بجائزة جلوب سوكر 2022 لأفضل لاعب بتصويت الجماهير.

وباتت القائمة النهائية لأفضل لاعب كالآتي:

-عثمان ديمبيلي

- كيليان مبابي

- رافينيا

- فيتينيا

- لامين يامال

بينما القائمة النهائية لأفضل مهاجم جاءت كالآتي:

- عثمان ديمبيلي

- كيليان مبابي

- رافينيا

- كفيتشا كفاراتسخيليا

- لامين يامال

بينما يتنافس الخماسي لويس إنريكي وميكيل أرتيتا وإنزو ماريسكا وهانز فليك وتشابي ألونسو على جائزة أفضل مدير فني.

كما يتنافس رباعي الدوري السعودي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وسالم الدوسري ورياض محرز على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.

جلوب سوكر محمد صلاح القائمة النهائية
نرشح لكم
أمم إفريقيا - قبل انطلاق نسخة المغرب 2025.. أرقام قياسية تبحث عن تحطيمها أمم إفريقيا - بعثة مصر تصل إلى مدينة أغادير المغربية منافس مصر - أنجولا تختتم استعداداتها لأمم إفريقيا بالفوز على موزمبيق برباعية "عام 2026 البداية الحقيقية للتطوير".. بيان من اتحاد الكرة بشأن أهمية دعم منتخب مصر أمم إفريقيا - مواعيد مباريات منتخب مصر.. والقنوات الناقلة أمم إفريقيا - من أجل الثامنة.. بعثة منتخب مصر تغادر إلى المغرب بمشاركة صلاح ومرموش.. تدريبات استشفائية لمنتخب مصر تحضيرا لكأس إفريقيا مصر تضمن 10.5 مليون دولار.. فيفا يعلن جوائز كأس العالم 2026
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - تونس.. فرصة الجيل الأخيرة 6 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر كأس العرب - السعودية (0)-(0) الإمارات.. هدف غير محتسب 32 دقيقة | كأس العرب
تقرير: برشلونة وبايرن ميونيخ مهتمان بمصير مستقبل فلاهوفيتش مع يوفنتوس 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل كأس العرب - الدوسري والبريكان يقودان هجوم السعودية.. وتغييرات بالجملة في الإمارات ساعة | كأس العرب
كالتشيو ميركاتو: عرض إيكاردي على ثلاثي الدوري الإيطالي.. واهتمام إسباني ساعة | الكرة الأوروبية
اتحاد جدة يعدل قراره بشأن تجديد عقد فابينيو ساعة | سعودي في الجول
أمم إفريقيا - قبل انطلاق نسخة المغرب 2025.. أرقام قياسية تبحث عن تحطيمها ساعة | منتخب مصر
هجوم مدبر.. وفاة لاعب برشلونة الإكوادوري بسيل من الرصاص 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 4 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر
/articles/519419/جلوب-سوكر-خروج-صلاح-من-القائمة-النهائية-لجائزتي-أفضل-مهاجم-ولاعب