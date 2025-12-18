جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب

خرج محمد صلاح من القائمة النهائية للمنافسة على جائزتي جلوب سوكر لأفضل مهاجم وأفضل لاعب في العالم 2025.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 28 ديسمبر المقبل في الإمارات.

وكان صلاح ضمن المرشحين بالقائمة الأولية لجائزتي أفضل مهاجم وأفضل لاعب في العالم.

وتوج صلاح بجائزة جلوب سوكر 2022 لأفضل لاعب بتصويت الجماهير.

وباتت القائمة النهائية لأفضل لاعب كالآتي:

-عثمان ديمبيلي

- كيليان مبابي

- رافينيا

- فيتينيا

- لامين يامال

بينما القائمة النهائية لأفضل مهاجم جاءت كالآتي:

- عثمان ديمبيلي

- كيليان مبابي

- رافينيا

- كفيتشا كفاراتسخيليا

- لامين يامال

بينما يتنافس الخماسي لويس إنريكي وميكيل أرتيتا وإنزو ماريسكا وهانز فليك وتشابي ألونسو على جائزة أفضل مدير فني.

كما يتنافس رباعي الدوري السعودي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وسالم الدوسري ورياض محرز على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.