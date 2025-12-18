الـ 750 في مسيرة مورينيو.. بنفيكا يتأهل لربع نهائي كأس البرتغال

حسم بنفيكا تأهله إلى ربع نهائي كأس البرتغال بعد التغلب على فرينسي بهدفين دون مقابل.

وافتتح ريتشارد ريوس التسجيل لفريق بنفيكا في الدقيقة 11، بينما حسم فرانجو إيفانوفيتش اللقاء بهدف ثان في الدقيقة 56.

وأهدر نيكولاس أوتاميندي ركلة جزاء في الدقيقة 28.

وأصبح ذلك الفوز هو الانتصار رقم 750 في مسيرة جوزيه مورينيو التدريبية.

وينتظر بنفيكا المتأهل من مواجهة بورتو أمام فاماليساو المقرر لها مساء اليوم الخميس لمواجهته في ربع النهائي.

وتقام مباريات ربع النهائي يوم 11 يناير المقبل.

ويواصل بنفيكا نتائجه المميزة الفترة الأخيرة بعدما وصل للمباراة الثامنة على التوالي دون هزيمة.

وتعود آخر هزيمة لبنفيكا في 5 نوفمبر الماضي بعد الخسارة أمام باير ليفركوزن بهدف دون مقابل ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويحتل بنفيكا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 32 نقطة وبفارق 8 نقاط عن بورتو متصدر الترتيب عقب مرور 14 جولة.

ويلعب بنفيكا مباراته المقبلة أمام فاماليساو مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري البرتغالي.