بوتافوجو يعلن إقالة دافيدي أنشيلوتي

الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 09:38

أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي إقالة دافيدي أنشيلوتي نجل مدرب منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي، وذلك بعد خمسة أشهر فقط من توليه المهمة الفنية الأولى في مسيرته كمدير فني.

وجاء القرار عقب فشل الفريق في الدفاع عن لقبي الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس.

إذ أنهى بوتافوجو الموسم في المركز السادس بفارق 16 نقطة عن المتوج فلامنجو، كما ودع بطولة كوبا ليبرتادوريس من دور ثمن النهائي أمام ليجا دي كيتو الإكوادوري.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن قرار الإقالة جاء عقب اجتماعات عقدت في وقت سابق من اليوم، دون الإعلان عن اسم المدرب الذي سيتولى المهمة خلفا له.

وأشار بيان نادي بوتافوجو إلى رحيل كل من لوكا جيرا مدرب اللياقة البدنية ومساعديه لويس تيفينيت وأندرو مانجان.

وأعرب بوتافوجو عن شكره لأنشيلوتي على احترافيته والتزامه خلال فترة قيادة الفريق وتمنى له التوفيق في مسيرته التدريبية.

وكان دافيدي أنشيلوتي قد تولى تدريب بوتافوجو عقب قرار المالك جون تيكستور إقالة المدرب ريناتو بايفا بعد الخروج من ثمن نهائي كأس العالم للأندية خلال شهر يوليو الماضي.

وعمل المدرب الإيطالي الشاب لأكثر من عشر سنوات ضمن الأجهزة الفنية لوالده في أندية بايرن ميونيخ ونابولي وإيفرتون وريال مدريد.

كما يتواجد ضمن الجهاز الفني لمنتخب البرازيل في الوقت الحالي.

وبدأ دافيدي مسيرته في 2012 كمدرب لياقة بدنية في 2012 في باريس سان جيرمان ثم في ريال مدريد.

ثم أصبح مدربا مساعدا في 2016 خلال تجربة والده في بايرن ميونيخ وهو ما استمر في نابولي وإيفرتون وريال مدريد، وأخيرا منتخب البرازيل.

ومنذ 2021 عيّن بوتافوجو 6 مدربين بواقع مدرب لكل 6 أشهر، فقط البرتغالي لويس كاسترو هو من تجاوزت ولايته عاما.

