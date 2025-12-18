كأس العالم - ينضمان إلى إيران وهايتي.. البيت الأبيض يحظر دخول مشجعي دولتين إفريقيتين

وسع دونالد ترامب الرئيس الأمريكي قرارات حظر السفر لتشمل أربع دول مشاركة في كأس العالم حتى الآن.

إذ أعلن البيت الأبيض في قرار رسمي إدراج حاملي الجنسيتين السنغالية والإيفوارية ضمن قائمة المحظورين من أمريكا وهما من المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026.

وضم القرار السنغال وكوت ديفوار إلى قائمة قيود السفر بما وصفه البيت الأبيض بـ قيود جزئية وحدود على الدخول، وهي الفئة الأقل تشددا ضمن قائمة الدول المشمولة التي ارتفع عددها إلى 39 دولة.

ويشمل الحظر بالفعل دولتين مشاركتين في كأس العالم أيضا هما هايتي وإيران، واللتان تخضعان لأشد القيود المفروضة.

وبرر البيت الأبيض إدراج السنغال وكوت ديفوار بارتفاع نسب تجاوز مدة التأشيرات، إذ بلغت النسبة نحو 4 بالمئة للسنغال و8 بالمئة لكوت ديفوار بالنسبة لتأشيرات الزيارة التي يحتاجها المشجعون لدخول الولايات المتحدة، وفقا لبيانات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

واستثنى القرار الرياضيين من الحظر، إلى جانب الدبلوماسيين والأشخاص الذين يخدم دخولهم المصالح القومية للولايات المتحدة، ما يضمن مشاركة اللاعبين في البطولة دون عوائق.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتنطلق في 11 يونيو المقبل.

وأوقعت القرعة منتخب كوت ديفوار في المجموعة الخامسة إلى جانب ألمانيا وكوراساو والإكوادور، بينما جاء منتخب السنغال في المجموعة التاسعة مع فرنسا والنرويج وفريق يتحدد في مارس عن طريق الملحق.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السنغال وديا مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يوم 31 مايو في مدينة شارلوت، ضمن استعدادات المنتخب الأمريكي قبل انطلاق البطولة.

وكانت لجنة كأس العالم التابعة لإدارة ترامب، برئاسة أندرو جولياني، قد أعلنت في ديسمبر عن نظام سريع لإصدار التأشيرات لحاملي تذاكر المونديال بالتعاون مع "فيفا"، دون توضيح آلية التعامل مع طلبات القادمين من الدول الخاضعة لقيود السفر.

وتأتي هذه التطورات وسط جدل واسع يلاحق مونديال 2026، سواء بسبب سياسات الهجرة الأمريكية أو الانتقادات الموجهة إلى فيفا بسبب أسعار التذاكر المرتفعة واعتماد التسعير الديناميكي.

