مواعيد مباريات الخميس 18 ديسمبر 2025.. نهائي كأس العرب والسوبر الإيطالي

الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 09:23

كتب : FilGoal

لقب كأس العرب

تختتم منافسات كأس العرب 2025 بالمباراة النهائية بين الأردن والمغرب مساء اليوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025.

أخبار متعلقة:
موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة والمعلقون كأس العرب - مؤتمر السكتيوي: نريد أن نكون عند حسن ظن 40 مليون مغربي كأس العرب - جراحة ناجحة لـ يزن النعيمات في الرباط الصليبي كأس العرب - مؤتمر السلامي: الأردن لديه ما يؤهله للتتويج باللقب.. ولا أحد يشكك في حبي للمغرب

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

كأس العرب

يلعب منتخب السعودية أمام الإمارات في تمام الواحدة ظهرا لتحديد المركزين الثالث والرابع.

بينما يواجه المغرب منتخب الأردن في المباراة النهائية على استاد لوسيل في تمام السادسة مساء.

وتذاع المباريات عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة والكاس وإم بي سي مصر ودبي الرياضية.

كأس عاصمة مصر

يواجه فريق البنك الأهلي نظيره مودرن سبورت في تمام الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية.

وتقام المباراة على استاد برج العرب.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت.

كأس السوبر الإيطالي

يواجه نابولي فريق ميلان ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

ويقام اللقاء على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالسعودية.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.

كما تذاع عبر قنوات الثمانية السعودية.

كأس العرب المغرب الأردن
نرشح لكم
مباشر كأس العرب - السعودية (0)-(0) الإمارات.. هدف غير محتسب تشكيل كأس العرب - الدوسري والبريكان يقودان هجوم السعودية.. وتغييرات بالجملة في الإمارات الاتحاد العربي يحتفي بمرور 50 عاما على تأسيسه بإقامة معرضا في الدوحة موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة والمعلقون كأس العرب - مؤتمر السكتيوي: نريد أن نكون عند حسن ظن 40 مليون مغربي كأس العرب - جراحة ناجحة لـ يزن النعيمات في الرباط الصليبي كأس العرب - مؤتمر السلامي: الأردن لديه ما يؤهله للتتويج باللقب.. ولا أحد يشكك في حبي للمغرب كأس العرب - مؤتمر كوزمين: لاعبو الإمارات قدموا تضحيات كبيرة.. واللعب أمام 60 ألف متفرج مختلف
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - تونس.. فرصة الجيل الأخيرة 5 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر كأس العرب - السعودية (0)-(0) الإمارات.. هدف غير محتسب 31 دقيقة | كأس العرب
تقرير: برشلونة وبايرن ميونيخ مهتمان بمصير مستقبل فلاهوفيتش مع يوفنتوس 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل كأس العرب - الدوسري والبريكان يقودان هجوم السعودية.. وتغييرات بالجملة في الإمارات ساعة | كأس العرب
كالتشيو ميركاتو: عرض إيكاردي على ثلاثي الدوري الإيطالي.. واهتمام إسباني ساعة | الكرة الأوروبية
اتحاد جدة يعدل قراره بشأن تجديد عقد فابينيو ساعة | سعودي في الجول
أمم إفريقيا - قبل انطلاق نسخة المغرب 2025.. أرقام قياسية تبحث عن تحطيمها ساعة | منتخب مصر
هجوم مدبر.. وفاة لاعب برشلونة الإكوادوري بسيل من الرصاص 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 4 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر
/articles/519412/مواعيد-مباريات-الخميس-18-ديسمبر-2025-نهائي-كأس-العرب-والسوبر-الإيطالي