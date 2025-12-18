مواعيد مباريات الخميس 18 ديسمبر 2025.. نهائي كأس العرب والسوبر الإيطالي

تختتم منافسات كأس العرب 2025 بالمباراة النهائية بين الأردن والمغرب مساء اليوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

كأس العرب

يلعب منتخب السعودية أمام الإمارات في تمام الواحدة ظهرا لتحديد المركزين الثالث والرابع.

بينما يواجه المغرب منتخب الأردن في المباراة النهائية على استاد لوسيل في تمام السادسة مساء.

وتذاع المباريات عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة والكاس وإم بي سي مصر ودبي الرياضية.

كأس عاصمة مصر

يواجه فريق البنك الأهلي نظيره مودرن سبورت في تمام الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية.

وتقام المباراة على استاد برج العرب.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت.

كأس السوبر الإيطالي

يواجه نابولي فريق ميلان ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

ويقام اللقاء على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالسعودية.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.

كما تذاع عبر قنوات الثمانية السعودية.