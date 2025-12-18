كأس ملك إسبانيا – سقوط الكبار يتواصل.. ليفانتي وفيجو وإشبيلية وفياريال يودعون من دور الـ 32

تواصل سقوط كبار الدوري الإسباني في كأس ملك إسبانيا بتوديع سيلتا فيجو وفياريال وإشبيلية وليفانتي من دور الـ 32.

وودع سيلتا فيجو على يد ألباسيتي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأًصلي والإضافي بنتيجة 2-2.

فيما ودع فياريال على يد راسينج سانتاندير بنتيجة 2-1.

وتفوق كولتروال لينيوسا على ليفانتي وخطف بطاقة التأهل بهدف دون رد.

الفرق الثلاثة المتأهلة عبرت لدور الـ 16 وهي تشارك في الدرجة الثانية.

وفي مباراة تجمع فريقين من الدوري الإسباني فاز ديبورتيفو ألافيس على إشبيلية بهدف دون رد.

وتفادى أوساسونا المفاجآت وتفوق على ويسكا بنتيجة 4-2 عقب الوصول لشوطين إضافيين.

وكان ديبورتيفو لاكورونيا قد أقصى ريال مايوركا يوم الثلاثاء بهدف دون مقابل.

وحتى الآن حُسم 12 مقعدا في ثمن النهائي منها 4 فرق من الدرجة الثانية.

علما بأن فريقان فقط من الدرجة الثانية تواجدا الموسم الماضي في ثمن نهائي كأس الملك.

وستقام قرعة دور الـ 16 يوم 7 يناير المقبل، فيما ستقام المباريات بين يومي 13-15 يناير 2026.

وتوج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا عن الموسم الماضي بعد الفوز على ريال مدريد في النهائي.