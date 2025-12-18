للعودة إلى لندن.. تياجو سيلفا يفسخ تعاقده مع فلومينينسي

أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي فسخ تعاقد تياجو سيلفا مدافع الفريق.

تياجو سيلفا النادي : فلومينينسي فلومينينسي

وكان تعاقد سيلفا البالغ 41 عاما مع فريقه ينتهي في ديسمبر 2026.

وخاض سيلفا 212 مباراة بقميص الفريق وسجل 19 هدفا وتوج بلقب كأس البرازيل في 2007.

O Fluminense FC informa que o zagueiro Thiago Silva formalizou, na tarde desta terça-feira (16/12), no CT Carlos Castilho, sua rescisão contratual com o clube. Formado nas categorias de base do Tricolor, Thiago encerra sua segunda passagem pela equipe profissional do… pic.twitter.com/0wGG7P8ybg — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 17, 2025

وفي الفترة الثانية ساهم سليفا فريقه في موسم 2024 في البقاء في الدوري البرازيلي ثم الوصول للمربع الذهبي من كأس العالم للأندية 2025، كما أنهى خامسا في موسم 2025 من الدوري البرازيلي.

وكشفت شبكة "جلوبو" في وقت سابق أن المدافع المخضرم يقترب من العودة إلى لندن للعيش من أولاده هناك.

ويرغب تياجو سيلفا أن يتواجد جوار أولاده الذين يلعبون ضمن صفوف فرق الناشئين في تشيلسي.

وأشار الموقع إلى أن هناك 4 أندية في لندن تستهدف ضم تياجو سيلفا في الفترة المتبقية من الموسم وهم وست هام يونايتد، وفولام وكريستال بالاس وبرينتفورد.

ورحل تياجو سيلفا البالغ من العمر 41 عاما عن تشيلسي في يونيو 2024 وانضم إلى فلومينينسي البرازيلي بعد مسيرة طويلة في أوروبا مع ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

قلب الدفاع المخضرم توج بـ 24 لقبا مختلفا مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحقق مع تشيلسي 3 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وفاز مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي وسبق أن فاز مع فلومينينسي بلقب كأس البرازيل في 2007.

ومع منتخب البرازيل توج بلقبي كأس القارات 2013 وكوبا أمريكا 2019 خلال 113 مباراة خاضها مع السامبا.