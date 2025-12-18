كأس عاصمة مصر - العتباني حكما لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تولي محمد العتباني مهمة إدارة مواجهة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

وافتتح الأهلي مبارياته في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بالخسارة أمام إنبي بهدف دون رد.

بينما سيراميكا كليوباترا كان قد خسر مباراته الافتتاحية أمام طلائع الجيش بهدفين دون مقابل.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من طلائع الجيش وفاركو والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة.

وجاء طاقم تحكيم مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي كالآتي:

حكم ساحة: محمد العتباني

حكم مساعد 1: محمد حمدي سليمان

حكم مساعد 2: أحمد رشدي

حكم رابع: أحمد ماجد

حكم فيديو: محمد دسوقي

حكم فيديو مساعد: أحمد طارق موسى

ويستضيف استاد المقاولون العرب مواجهة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

وتقام المباراة يوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر الجاري في تمام الثامنة مساء.