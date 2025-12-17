كرة سلة - سبورتنج يكرم هاجر عامر بعد تتويجها بلقب إفريقيا مع الأهلي

كرّم مجلس إدارة نادي سبورتنج، هاجر عامر قائدة فريق كرة السلة بعد إنجازها خلال فترة إعارتها مع الأهلي.

ولعبت هاجر عامر مع الأهلي خلال بطولة إفريقيا للأندية، وتوجت رفقة سيدات الأهلي باللقب.

كما حصلت هاجر عامر على جائزتي أفضل لاعبة في مركزها بالإضافة لأكثر لاعبة تحقيقا للمتابعات تحت السلة.

وجاء تكريم مجلس إدارة نادي سبورتنج والإدارة التنفيذية بحضور اللجنة الرياضية تقديرا لإنجاز الثنائي هاجر عامر وهالة الشعراوي.

وكانت هاجر الشعراوي قد أعيرت إلى فيروفيارو الموزمبيقي وحصدت وصافة بطولة إفريقيا.

ورفعت هاجر عامر رصيدها إلى ثلاثة ألقاب إفريقية إذ سبق وحصدت لقبين مع سبورتنج.

وأشاد نادي سبورتنج بإنجاز الثنائي مؤكدا أنه يعكس تميز لاعبات نادي سبورتنج على المستوى القاري.

وتغيبت هالة شعراوي عن الحضور لأسباب خاصة مع تأكيد مجلس الإدارة اعتزازه بما حققته من إنجازات.

ويلعب الأهلي أمام سبورتنج مساء الأحد المقبل على لقب كأس السوبر المصري للسيدات على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الأهلي قد توج بلقب بطولة إفريقيا للسيدات منذ أيام بعد الفوز على فيروفيارو الموزمبيقي.

كما توجت سيدات الأهلي بأول ألقاب الموسم بعد حصد لقب دوري المرتبط أمام سبورتنج.

وسبق وأن حصد فريق سيدات الأهلي لقب السوبر المصري 4 مرات.

بينما توجت سيدات سبورتنج بالسوبر مرة وحيدة من قبل.