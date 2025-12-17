كرة سلة - سبورتنج يكرم هاجر عامر بعد تتويجها بلقب إفريقيا مع الأهلي

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 22:57

كتب : FilGoal

تكريم هاجر عامر - سيدات سلة سبورتنج

كرّم مجلس إدارة نادي سبورتنج، هاجر عامر قائدة فريق كرة السلة بعد إنجازها خلال فترة إعارتها مع الأهلي.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الاتحاد المصري لـ في الجول: سوبر السيدات على صالة حسن مصطفى بشكل نهائي كرة سلة – الزمالك يعلن التعاقد مع المحترف الأمريكي كلينتوني إيرلي كرة سلة - نقل السوبر المصري بين الأهلي والاتحاد إلى الغردقة.. وتأجيله 24 ساعة كرة سلة - سيدات الأهلي يتوجن بلقب بطولة إفريقيا للمرة الأولى

ولعبت هاجر عامر مع الأهلي خلال بطولة إفريقيا للأندية، وتوجت رفقة سيدات الأهلي باللقب.

كما حصلت هاجر عامر على جائزتي أفضل لاعبة في مركزها بالإضافة لأكثر لاعبة تحقيقا للمتابعات تحت السلة.

وجاء تكريم مجلس إدارة نادي سبورتنج والإدارة التنفيذية بحضور اللجنة الرياضية تقديرا لإنجاز الثنائي هاجر عامر وهالة الشعراوي.

وكانت هاجر الشعراوي قد أعيرت إلى فيروفيارو الموزمبيقي وحصدت وصافة بطولة إفريقيا.

ورفعت هاجر عامر رصيدها إلى ثلاثة ألقاب إفريقية إذ سبق وحصدت لقبين مع سبورتنج.

وأشاد نادي سبورتنج بإنجاز الثنائي مؤكدا أنه يعكس تميز لاعبات نادي سبورتنج على المستوى القاري.

وتغيبت هالة شعراوي عن الحضور لأسباب خاصة مع تأكيد مجلس الإدارة اعتزازه بما حققته من إنجازات.

ويلعب الأهلي أمام سبورتنج مساء الأحد المقبل على لقب كأس السوبر المصري للسيدات على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الأهلي قد توج بلقب بطولة إفريقيا للسيدات منذ أيام بعد الفوز على فيروفيارو الموزمبيقي.

كما توجت سيدات الأهلي بأول ألقاب الموسم بعد حصد لقب دوري المرتبط أمام سبورتنج.

وسبق وأن حصد فريق سيدات الأهلي لقب السوبر المصري 4 مرات.

بينما توجت سيدات سبورتنج بالسوبر مرة وحيدة من قبل.

كرة سلة سيدات سبورتنج هاجر عامر
نرشح لكم
كرة سلة - الاتحاد المصري لـ في الجول: سوبر السيدات على صالة حسن مصطفى بشكل نهائي دوري NBA – نيويورك نيكس بطلا لكأس الإمارات بالفوز على سبيرز دوري NBA – سبيرز إلى نهائي كأس الإمارات بالفوز على أوكلاهوما.. ليضرب موعدا مع نيكس سلة – الأهلي يهزم الجزيرة في ثاني جولات دوري السوبر سلة – الاتحاد يهزم الزمالك في ثاني جولات دوري السوبر كرة سلة – الزمالك يعلن التعاقد مع المحترف الأمريكي كلينتوني إيرلي كرة سلة - نقل السوبر المصري بين الأهلي والاتحاد إلى الغردقة.. وتأجيله 24 ساعة مصر تستضيف اجتماعات الاتحاد الإفريقي للسلة
أخر الأخبار
كأس ملك إسبانيا – سقوط الكبار يتواصل.. ليفانتي وفيجو وإشبيلية وفياريال يودعون من دور الـ 32 ساعة | الدوري الإسباني
كأس الرابطة الإنجليزية – دربي لندن مؤكد.. ومانشستر سيتي ضد حامل اللقب ساعة | الدوري الإنجليزي
للعودة إلى لندن.. تياجو سيلفا يفسخ تعاقده مع فلومينينسي 2 ساعة | أمريكا
كأس عاصمة مصر - العتباني حكما لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - نيجيريا.. إضرابات تاريخية وسيناريو بيسيرو المكرر مع كيروش 2 ساعة | أمم إفريقيا
كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - بالم هيلز تستضيف بطولة العالم للرجال والسيدات في مايو المقبل 2 ساعة | رياضات أخرى
كأس ملك إسبانيا – ريال مدريد يتفادى مفاجأة تالافيرا ويعبر لدور الـ 16.. وتأهل أتلتيكو بنفس النتيجة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519397/كرة-سلة-سبورتنج-يكرم-هاجر-عامر-بعد-تتويجها-بلقب-إفريقيا-مع-الأهلي