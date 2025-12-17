منافس مصر - أنجولا تختتم استعداداتها لأمم إفريقيا بالفوز على موزمبيق برباعية

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 22:50

كتب : FilGoal

منتخب أنجولا

اختتم منتخب أنجولا استعداداته لخوض منافسات أمم إفريقيا بالفوز على موزمبيق وديا بالمباراة التي أقيمت بالبرتغال.

ويقع منتخب أنجولا رفقة مصر في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في المغرب بجوار منتخبي جنوب إفريقيا وزيمبابوي.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

وتغلب منتخب أنجولا على موزمبيق بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ختام الاستعدادات لخوض منافسات أمم إفريقيا.

وأقيمت المباراة خلف الأبواب المغلقة ودون تصوير بناء على طلب منتخب أنجولا.

وسجل أهداف أنجولا الرباعي جيلسون دالا وزيتو لوفومبو ودافيد كارمو وروي موديستو على الترتيب.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتفوق أنجولا بهدف دون مقابل.

وأعلن باتريس بوميل قائمة الفريق المكونة من 28 لاعبا وشهدت تواجد الثنائي شيكو بانزا وكريستفاو مابولولو.

وجاءت قائمة أنجولا كالآتي:

حراسة المرمى: نيبلو (بريميرو دي أجوستو) - هوجو ماركيز (بترو أتلتيكو) - أنطونيو دومينيك (إيتوال كاروج السويسري)

الدفاع: روي مودستو (أودينيزي الإيطالي) - إيدي أفونسو (بترو أتلتيكو) - تو كارنييرو (الجيش الملكي المغربي) - نوريو فورتونا (فولوس اليوناني) - بيدرو بوندو (فاماليساو البرتغالي) - دافيد كارمو (ريال أوفييدو الإسباني) - جوناثان بواتو (جيل فيسينتي البرتغالي) - كيالوندا جاسبار (ليتشي الإيطالي) - كلينتون ماتا (ليون الفرنسي).

الوسط: بيني موكيندي (فيتوريا جيماريش البرتغالي) - مانويل شو (كوجالي سبور التركي) - فريدي (بودروم التركي) - أنطونيو ماييسترو (ألانيا سبور التركي) - مانويل كيليانو (أخمات جروزني الروسي) - ماريو بالبورديا (بولو سبور التركي).

الهجوم: زيتو لوفومبو (كالياري الإيطالي) - مانويل بنسون (سوانزي سيتي) - ميلسون (ريد ستار بلجراد الصربي) - شيكو بانزا (الزمالك) - جيلسون دالا (الوكرة القطري) - راندي نتيكا (رايو فايكانو الإسباني) - آري بابل (الأخضر الليبي) - كريستفاو مابولولو (أهلي طرابلس) - مبالا نزولا (بيزا الإيطالي) - أمبروسيني زيني (آيك أثينا اليوناني).

ويخوض الدولي الأنجولي شيكو بانزا موسمه الأول مع الزمالك قتدما من إشتريلا دي أمادورا البرتغالي.

ويستهل منتخب أنجولا تحت قيادة باتريس بوميل مبارياته في أمم إفريقيا يوم 22 ديسمبر بمواجهة جنوب إفريقيا.

بينما في الجولة الثانية يلاقي منتخب أنجولا نظيره الزيمبابوي يوم 26 ديسمبر الجاري.

وتختتم أنجولا مباريات دور المجموعات بمواجهة مصر يوم 29 من الشهر ذاته.

منافس مصر أمم إفريقيا منتخب أنجولا
التعليقات
