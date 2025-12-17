خبر في الجول - صفقة شيكو بانزا.. إشتريلا دي أمادورا سبب قضية إيقاف قيد الزمالك السابعة

تسبب نادي إشتريلا دي أمادورا البرتغالي في إيقاف قيد نادي الزمالك بقضية سابعة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف الزمالك من القيد في قضية جديدة بتاريخ اليوم 17 ديسمبر 2025 ولمدة 3 فترات مقبلة.

ويأتي ذلك بعد 14 يوما فقط من القضية السادسة والمسجلة باسم التونسي فرجاني ساسي.

وعلم FilGoal.com أن قضية إيقاف القيد السابعة لنادي الزمالك بسبب نادي إشتريلا دي أمادورا البرتغالي الذي أتم الأبيض تعاقده منه مع الأنجولي شيكو بانزا.

وتم توقيع عقوبة سابعة على النادي بسبب عدم دفع أول قسط لنظيره البرتغالي والبالغ قيمته 200 ألف يورو.

وتنضم قضية إشتريلا دي أمادورا إلى ست قضايا أخرى تم الكشف عنها في الوقت السابق.

وبذلك تعرض الزمالك لإيقاف القيد لمدة 3 فترات في قضايا كل من ساسي وكريستيان جروس بجانب القضية السابعة.

وينتهي إيقاف قيد الزمالك بمجرد سداد القضايا الحالية.

وكان إيقاف قيد الزمالك في القضايا السابقة بسبب مستحقات متأخرة لمدربه البرتغالي السابق جوزيه جوميز ومساعديه.

ويطالب جروس بالحصول على 133 ألف دولار وهي قيمة المستحقات المتأخرة لدى النادي.

بينما يطالب فرجاني ساسي بالحصول على 505 ألف دولار بعد إضافة فائدة 5% عن كل عام تأخير.

