السداسية بقفاز سافونوف.. باريس سان جيرمان بطل إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 22:07

كتب : FilGoal

ماتيف سافونوف

قاد قفاز الروسي ماتيف سافونوف حارس مرمى باريس سان جيرمان فريقه للفوز بلقب كأس إنتركونتيننتال 2025 بالفوز على فلامنجو بركلات الترجيح 2-1 بعد نهاية الوقتين الأًصلي والإضافي بنتيجة 2-1.

وحقق سان جيرمان السداسية بالفوز بألقاب السوبر الفرنسي والدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس إنتركونتينتال.

قفاز سافونوف في ركلات الترجيح تصدى لـ4 ركلات قائدا باريس سان جيرمان لأن يصبح ثالث فريق يحقق السداسية في تاريخ كرة القدم بعد برشلونة وبايرن ميونيخ.

وأصبح باريس سان جيرمان أول نادي فرنسي يحقق لقب كأس إنتركونتيننتال في التاريخ.

وحقق لويس إنريكي الفوز بالنهائي الـ 13 من أصل 14 خاضها كمدرب.

التشكيل

بدأ ماتيف سافونوف في حراسة مرمى باريس سان جيرمان بدلا من لوكاس شوفالييه.

Image

وقاد برونو هنريكي في هجوم فلامنجو.

وصف المباراة

أهدر جواو نيفيش في الدقيقة 4 فرصة تقدم باريس سان جيرمان بتسديدة من لمسة واحدة جاءت في الشباك الخارجية للمرمى.

وسجل فابيان رويز هدف تقدم باريس من لمسة واحدة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مستفيدا من تمريرة خاطئة من الحارس في الدقيقة 9.

الحكم انتظر قرار تقنية الفيديو وألغى الهدف بداعي خروج الكرة لركلة ركنية لباريس سان جيرمان.

وفي الدقيقة 32 تعرض لي كانج إن للإصابة وعوضه سيني مايولو في أول تغيير اضطراري.

وتقدم باريس بهدف خيفيتشا كفاراستخيليا بالهدف الأول بعد عرضية أرضية من مايولو ومرتدة سريعة في الدقيقة 38.

وأصبح الجورجي أول لاعب في تاريخ باريس يسجل هدف في نهائيين قاريين للنادي بعدما سجل من قبل في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أول فرص فلامنجو الخطيرة عن طريق إريك بولجار لكن رأسيته مرت بجوار القائم في الدقيقة 42.

شوط أول انتهى بتقدم العملاق الباريسي.

في الدقيقة 59 طالب لاعبو فلامنجو بالحصول على ركلة جزاء بعد تعرض دي أراسكايتا لعرقلة من ماركينيوس.

وبالفعل عاد الحكم لتقنية الفيديو واحتسبت ركلة جزاء لفلامنجو.

وفي الدقيقة 61 سجل جورجينيو هدف التعادل من ركلة جزاء بطريقته المعتادة.

وشارك عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم بدلا من ديزيري دوي في الدقيقة 77.

وأهدر عثمان بعد دقائق من مشاركته كرة التقدم بعد تدخل الدفاع في الوقت المناسب.

وفي الدقيقة 85 أهدر لاعبو فلامنجو فرصة محققة من داخل الـ 18 دون استغلال تخبط دفاع باريس سان جيرمان.

وفي الدقيقة 90+6 شتت ماركينيوس الكرة من أمام مرمى فلامنجو بدلا أن يسكنها في الشباك مهدرا فرصة تسجيل الهدف القاتل وحسم اللقب.

في الشوطين الإضافيين منع روسي وسوفانوف فرص الفريقين لننتقل لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح سجل نيكولاس دي لا كروز ركلة فلامنجو الأولى ورد عليه فيتينيا.

ومن الركلة الثانية جاء دور تألق سوفانوف، فتصدى لركلات ساؤول نونجيز وبيدرو وليو بيريرا ولويز أراوجو.

فيما أهدر عثمان ديمبيلي وبرادلي باركولا وسجل نونو مينديش، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1، ليتوج باريس سان جيرمان بلقب إنتركونتنيننتال 2025.

باريس سان جيرمان فلامنجو كأس إنتركونتيننتال
