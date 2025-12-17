القضية السابعة.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد لـ الزمالك ولمدة 3 فترات انتقالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف الزمالك من القيد في قضية جديدة بتاريخ اليوم 17 ديسمبر 2025.

ويأتي ذلك بعد 14 يوما فقط من القضية السادسة والمسجلة باسم التونسي فرجاني ساسي.

وكشف "فيفا" عبر موقعه الرسمي عن إيقاف الزمالك في القضية السابعة لمدة 3 فترات قيد.

وبذلك تعرض الزمالك لإيقاف القيد لمدة 3 فترات في قضايا كل من ساسي وكريستيان جروس بجانب القضية السابعة.

وينتهي إيقاف قيد الزمالك بمجرد سداد القضايا الحالية.

وكان إيقاف قيد الزمالك في القضايا السابقة بسبب مستحقات متأخرة لمدربه البرتغالي السابق جوزيه جوميز ومساعديه.

ولم يتحدد سبب القضية الحالية "السابعة" والتي تسببت في إيقاف القيد لمدة 3 فترات.

ويطالب جروس بالحصول على 133 ألف دولار وهي قيمة المستحقات المتأخرة لدى النادي.

بينما يطالب فرجاني ساسي بالحصول على 505 ألف دولار بعد إضافة فائدة 5% عن كل عام تأخير.