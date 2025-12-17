"عام 2026 البداية الحقيقية للتطوير".. بيان من اتحاد الكرة بشأن أهمية دعم منتخب مصر

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 21:27

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا بشأن أهمية الالتفاف حول منتخب مصر قبل أيام من انطلاق بطولة أمم إفريقيا.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

وكشف الاتحاد المصري على أن عام 2026 يمثل بداية حقيقية لمرحلة تطوير شامل لكرة القدم المصرية.

وجاء بيان الاتحاد المصري كالآتي:

"يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أهمية الالتفاف الكامل حول المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها المملكة المغربية، دعمًا للفريق في مهمته القارية، وتمثيله لمصر بالشكل الذي يليق بتاريخ الكرة المصرية ومكانتها.

ويتقدم الاتحاد بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية، على دعمها ومساندتها المستمرة للمنتخب الوطني، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل عنصرًا أساسيًا في مسيرة الفريق، مع التطلع إلى استمراره خلال الفترة المقبلة، لما له من تأثير إيجابي على أداء اللاعبين والجهاز الفني.

كما يشدد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن عام 2026، يمثل بداية حقيقية لمرحلة تطوير شاملة لكرة القدم المصرية، من خلال المشروع القومي لكرة القدم «رؤية 2038»، والذي يتضمن تطوير المنتخبات الوطنية، والمسابقات المحلية، ومسابقات الناشئين، واكتشاف المواهب، عبر مركز المنتخبات الوطنية الرئيسي، ومراكز المنتخبات الفرعية الموزعة على قطاعات الجمهورية السبعة، والوحدات التابعة لكل مركز فرعي.

بما يضمن امتداد المشروع إلى كل قرية ونجع ومنطقة شعبية في مصر، من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، ليستفيد منه جميع أبناء الشعب المصري دون تفرقة.

نستعين بالله عز وجل، ثم بقدرات الدولة المصرية، والتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة وكل مؤسسات الدولة، من خلال استراتيجية واضحة تستهدف الارتقاء باللعبة، وتحقيق تطلعات الجماهير، وبداية مرحلة لا صوت فيها يعلو على صوت المنتخبات الوطنية، التى تمثل مصر.

ويجدد الاتحاد المصري لكرة القدم، التزامه الكامل بالعمل من أجل مستقبل أفضل لكرة القدم المصرية، معتمدًا على دعم الجماهير وثقتهم، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة".

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة زيمبابوي في تمام العاشرة من مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا.

وكان من المقرر إقامة أمم إفريقيا في صيف 2025 بالمغرب لكن تم تأجيلها بسبب التعارض مع كأس العالم للأندية.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب أمم إفريقيا 2023 والتي استضافتها كوت ديفوار بعد الفوز على نيجيريا.

