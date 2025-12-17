أمم إفريقيا - كوفي لـ في الجول: مصر ضمن ثلاثة مرشحين للقب.. ونشارك من أجل التتويج

يرى محمد كوفي لاعب الزمالك السابق ومدير منتخب بوركينا فاسو الحالي أن منتخب مصر بين ثلاثة مرشحين لحصد لقب أمم إفريقيا.

ويقع منتخب بوركينا فاسو في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات الجزائر والسودان وغينيا الاستوائية.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

وقال محمد كوفي مدير منتخب بوركينا فاسو ولاعب الزمالك السابق لـ FilGoal.com: "كأس الأمم هي البطولة الأكبر في إفريقيا، والمشاركة فيها فرصة عيظمة وشرف للاعبي كرة القدم الأفارقة من أجل استعراض مواهبهم أمام عائلاتهم وأصدقائهم في جميع أنحاء القارة".

وتابع كوفي "منتخب بوركينا فاسو أصبح متمرسا بعد مشاركة معظم لاعبيه في بطولتين أو ثلاث وربما خمس بطولات من أمم إفريقيا".

وشدد مدير المنتخب "ربما بوركينا فاسو ليست من المرشحين للتتويج ببطولة أمم إفريقيا في نظر البعض، لكن نحن نشارك في هذه البطولة من أجل الفوز بها إن شاء الله".

أما عن أبرز المرشحين فأجاب كوفي "بشكل شخصي، أرى منتخبات المغرب ومصر وكوت ديفوار المرشحة للتتويج باللقب".

واختتم كوفي تصريحاته "لكن إن شاء الله نتوج نحن بها في النهاية".

ويستهل منتخب بوركينا فاسو مبارياته في أمم إفريقيا عصر يوم الأربعاء المقبل 24 من شهر ديسمبر الجاري أمام غينيا الاستوائية.