أمم إفريقيا - كوفي لـ في الجول: مصر ضمن ثلاثة مرشحين للقب.. ونشارك من أجل التتويج

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 21:14

كتب : محمد عبد العظيم

محمد كوفي - بوركينا فاسو

يرى محمد كوفي لاعب الزمالك السابق ومدير منتخب بوركينا فاسو الحالي أن منتخب مصر بين ثلاثة مرشحين لحصد لقب أمم إفريقيا.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مواعيد مباريات منتخب مصر.. والقنوات الناقلة لاعب السنغال السابق لـ في الجول: هناك 8 من 10 منتخبات يمكنهم التتويج بلقب أمم إفريقيا أمم إفريقيا - من أجل الثامنة.. بعثة منتخب مصر تغادر إلى المغرب أمم إفريقيا - مدرب موزمبيق لـ في الجول: نخوض معسكر إعداد في البرتغال.. وهذا مفتاح التأهل من المجموعات

ويقع منتخب بوركينا فاسو في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات الجزائر والسودان وغينيا الاستوائية.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

وقال محمد كوفي مدير منتخب بوركينا فاسو ولاعب الزمالك السابق لـ FilGoal.com: "كأس الأمم هي البطولة الأكبر في إفريقيا، والمشاركة فيها فرصة عيظمة وشرف للاعبي كرة القدم الأفارقة من أجل استعراض مواهبهم أمام عائلاتهم وأصدقائهم في جميع أنحاء القارة".

وتابع كوفي "منتخب بوركينا فاسو أصبح متمرسا بعد مشاركة معظم لاعبيه في بطولتين أو ثلاث وربما خمس بطولات من أمم إفريقيا".

وشدد مدير المنتخب "ربما بوركينا فاسو ليست من المرشحين للتتويج ببطولة أمم إفريقيا في نظر البعض، لكن نحن نشارك في هذه البطولة من أجل الفوز بها إن شاء الله".

أما عن أبرز المرشحين فأجاب كوفي "بشكل شخصي، أرى منتخبات المغرب ومصر وكوت ديفوار المرشحة للتتويج باللقب".

واختتم كوفي تصريحاته "لكن إن شاء الله نتوج نحن بها في النهاية".

ويستهل منتخب بوركينا فاسو مبارياته في أمم إفريقيا عصر يوم الأربعاء المقبل 24 من شهر ديسمبر الجاري أمام غينيا الاستوائية.

أمم إفريقيا محمد كوفي بوركينا فاسو
نرشح لكم
أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة أمم إفريقيا - بعثة مصر تصل إلى مدينة أغادير المغربية منافس مصر - أنجولا تختتم استعداداتها لأمم إفريقيا بالفوز على موزمبيق برباعية "عام 2026 البداية الحقيقية للتطوير".. بيان من اتحاد الكرة بشأن أهمية دعم منتخب مصر تقرير مغربي: الأهلي حسم صفقة بلعمري.. وهذا موقف الكشف الطبي بناء على طلب الركراكي هوجو بروس.. المدرب الذي خلق ليعترض على كل شيء أمم إفريقيا - مواعيد مباريات منتخب مصر.. والقنوات الناقلة لاعب السنغال السابق لـ في الجول: هناك 8 من 10 منتخبات يمكنهم التتويج بلقب أمم إفريقيا
أخر الأخبار
كأس ملك إسبانيا – ريال مدريد يتفادى مفاجأة تالافيرا ويعبر لدور الـ 16.. وتأهل أتلتيكو بنفس النتيجة 13 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة 28 دقيقة | أمم إفريقيا
بسبب التزوير.. فيفا يلغي نتائج 3 مباريات لـ منتخب ماليزيا 48 دقيقة | آسيا
أمم إفريقيا - بعثة مصر تصل إلى مدينة أغادير المغربية 55 دقيقة | منتخب مصر
كأس الرابطة الإنجليزية - مانشستر سيتي يعبر برينتفورد بثنائية صوب نصف النهائي ساعة | الكرة الأوروبية
إنريكي: توقعت صعوبة مواجهة فلامنجو من قبل المباراة.. وأتمنى تحقيق مزيد من الإنجازات ساعة | الكرة الأوروبية
فيتينيا: مواجهة فلامنجو كانت معقدة جدا.. ولقب إنتركونتيننتال تتويج لمجهودنا ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - سبورتنج يكرم هاجر عامر بعد تتويجها بلقب إفريقيا مع الأهلي ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519391/أمم-إفريقيا-كوفي-لـ-في-الجول-مصر-ضمن-ثلاثة-مرشحين-للقب-ونشارك-من-أجل-التتويج