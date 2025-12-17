رفقة ميسي ودي بول.. لويس سواريز مستمر مع إنتر ميامي لموسم جديد

أعلن نادي إنتر ميامي تجديد تعاقد لويس سواريز لمدة موسم واحد.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان عدم تجديد تعاقد اللاعب عقب نهايته بنهاية موسم 2025.

ويستمر سواريز رفقة ليونيل ميسي ورودريجو دي بول في قائمة الفريق الوردي الموسم المقبل.

وساهم سواريز في تحقيق ميامي للقب الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على فانكوفر وايتكابس بنتيجة 3-1 في النهائي.

وسجل سواريز 42 هدفا وصنع 30 في 87 مباراة بجميع المسابقات ما يجعله ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي بعد ميسي بالطبع.

34 goal contributions this season ⚽️ That’s worth a star ⭐️ pic.twitter.com/Hr1lyC0aAI — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 17, 2025

ويأتي تجديد سواريز لميامي ليغلق الباب حول عودته لصفوف ناسيونال الأوروجوياني الفريق الذي بدأ منه خلاله مسيرته الاحترافية.

وتستمر مسيرة سواريز الحافلة والتي بدأت مع ناسيونال ثم خروجنيجن وأياكس وليفربول وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

ووصل سواريز في شهر أكتوبر الماضي للهدف رقم 600 في مسيرته ما يجعله من أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم.

وتواجد سواريز مؤخرا مع دي بول وميسي في الهند ضمن حملة "رحلة ميسي 2025" والتي تستمر لـ 3 أيام في 4 مدن مختلفة بالهند.