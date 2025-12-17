مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع الرجاء لضم يوسف بلعمري

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 20:55

كتب : أحمد الخولي

يوسف بلعمري - الرجاء المغربي

أتم الأهلي اتفاقه مع الرجاء المغربي لضم الظهير الأيسر يوسف بلعمري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "توصلنا لاتفاق مع الرجاء المغربي لشراء يوسف بلعمري".

وأضاف "ومراعاة لتواجد اللاعب في معسكر منتخب المغرب أرسلنا مندوبا من النادي لتوقيع العقود وإجراء الكشف الطبي".

ويسعى الأهلي لتدعيم الجبهة اليسرى التي يشغلها حاليا محمد شكري المنضم للفريق قادما من سيراميكا كليوباترا بداية الموسم.

وأيضا أحمد نبيل "كوكا" الذي يشارك في الأساس بمركز لاعب الوسط.

وأشارت التقارير الصحفية المغربية إلى شراء الأهلي ما تبقى من عقد اللاعب مع الرجاء مقابل 500 ألف دولار.

كما كشف موقع Sport7 المغربي رفض وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب سفر بلعمري ظهير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الأهلي بسبب أمم إفريقيا.

ودفع قرار الركراكي، الأهلي لإرسال أحد الإداريين للمغرب لإكمال إجراءات الصفقة وإخضاع اللاعب للفحوصات الطبية بالدار البيضاء.

وطالب الركراكي اللاعب بالاستمرار في المغرب والتدرب مع المنتخب حتى نهاية المشاركة في أمم إفريقيا بسبب تواجده في القائمة الاحتياطية.

وقد يتم الاعتماد على بلعمري في أمم إفريقيا حال وجود إصابات بصفوف أسود أطلس.

وينتهي تعاقد بلعمري مع الرجاء بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

وحدد النادي مبلغ 500 ألف دولار لضم الظهير الأيسر المغربي بالانتقالات الشتوية المقبلة.

وخاض الظهير الأيسر 7 مباريات مع الرجاء هذا الموسم في مسابقة الدوري المغربي.

وانضم بلعمري من الفتح الرباطي إلى الرجاء في صيف 2023 بعقد لمدة 3 مواسم.

الأهلي يوسف بلعمري الرجاء المغربي منتخب المغرب
