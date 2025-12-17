موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة والمعلقون

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 20:36

كتب : FilGoal

كأس العرب

تختتم منافسات كأس العرب 2025 المقامة في قطر غدا الخميس.

كأس العرب - مؤتمر السكتيوي: نريد أن نكون عند حسن ظن 40 مليون مغربي كأس العرب - جراحة ناجحة لـ يزن النعيمات في الرباط الصليبي كأس العرب - مؤتمر السلامي: الأردن لديه ما يؤهله للتتويج باللقب.. ولا أحد يشكك في حبي للمغرب كأس العرب - مؤتمر كوزمين: لاعبو الإمارات قدموا تضحيات كبيرة.. واللعب أمام 60 ألف متفرج مختلف

ويلعب منتخب المغرب أمام الأردن في المباراة النهائية.

وتذاع المباراة عبر العديد من القنوات الرياضية المفتوحة.

وكان منتخب المغرب قد تغلب على الإمارات بثلاثة أهداف دون مقابل.

بينما تأهل منتخب الأردن عقب التغلب على السعودية بهدف دون رد.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر.

ويستعرض لكم FilGoal.com معلقي المباراة النهائية كالآتي:

مدحت شلبي معلق على قناة إم بي سي مصر 2

عصام الشوالي معلق على قناة بي إن سبورتس المفتوحة

عامر عبد الله معلق على قناة أبوظبي الرياضية

خليل البلوشي معلق على قناة الكاس 1 القطرية

حمادة العنزي معلق على قناة دبي الرياضية

سالم السالمي معلق على قناة عمان الرياضية

فهد العتيبي عبر منصة شاشا

كأس العرب المغرب الأردن نهائي كأس العرب المعلقين
