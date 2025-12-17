موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة والمعلقون

تختتم منافسات كأس العرب 2025 المقامة في قطر غدا الخميس.

ويلعب منتخب المغرب أمام الأردن في المباراة النهائية.

وتذاع المباراة عبر العديد من القنوات الرياضية المفتوحة.

وكان منتخب المغرب قد تغلب على الإمارات بثلاثة أهداف دون مقابل.

بينما تأهل منتخب الأردن عقب التغلب على السعودية بهدف دون رد.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر.

ويستعرض لكم FilGoal.com معلقي المباراة النهائية كالآتي:

مدحت شلبي معلق على قناة إم بي سي مصر 2

عصام الشوالي معلق على قناة بي إن سبورتس المفتوحة

عامر عبد الله معلق على قناة أبوظبي الرياضية

خليل البلوشي معلق على قناة الكاس 1 القطرية

حمادة العنزي معلق على قناة دبي الرياضية

سالم السالمي معلق على قناة عمان الرياضية

فهد العتيبي عبر منصة شاشا