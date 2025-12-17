خبر في الجول - بعد إصابة النعيمات.. دياباتي يتصدر قائمة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 20:26

كتب : أحمد الخولي

إبراهيم دياباتي

يتصدر الإيفواري إبراهيم دياباتي قائمة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووجّه الأهلي أنظاره للمهاجم الإيفواري لاعب جايس السويدي بعد إصابة الأردني يزن النعيمات لاعب منتخب الأردن بقطع في الرباط الصليبي خلال كأس العرب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي يكثف مفاوضاته مع نادي جايس السويدي لحسم الصفقة.

وارتبط اسم دياباتي بالأهلي من قبل في أكتوبر الماضي وفقا لتقرير سابق من موقع "أفريكا فوت".

وبحسب التقرير آنذاك، رفع الأهلي عرضه إلى مليون دولار يتضمن مكافأة توقيع للاعب، بعد أن رفض النادي السويدي العرض الأول الذي بلغت قيمته 800 ألف دولار.

ويتبقى في عقد دياباتي مع جايس ثلاث سنوات حتى 2028، ولا يبدو أن النادي السويدي مستعد للتفريط فيه بسهولة.

وكان المهاجم الإيفواري الذي سبق له اللعب لرديف ريال مايوركا وأكاديمية إشبيلية قد انتقل إلى جايس في يناير الماضي.

صاحب الـ 26 خاض 29 مباراة في الدوري السويدي سجل 18 هدفا وصنع 5 والذي انتهى بتحقيق فريقه للمركز الثالث.

وتصدر دياباتي ترتيب هدافي الدوري السويدي برصيد 18 هدفا بالتساوي مع أوجست فليجير.

