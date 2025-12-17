تقرير مغربي: الأهلي حسم صفقة بلعمري.. وهذا موقف الكشف الطبي بناء على طلب الركراكي

حسم الأهلي صفقة ضم يوسف بلعمري ظهير أيسر الرجاء قبل أيام من انطلاق أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ودخل يوسف بلعمري قائمة المغرب الاحتياطية استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا تحسبا لإصابة أي لاعب.

وكشف موقع Sport 7 المغربي عن حسم الأهلي صفقة يوسف بلعمري بشكل نهائي.

وأشار التقرير إلى شراء الأهلي ما تبقى من عقد اللاعب مع الرجاء مقابل 500 ألف دولار.

كما كشف الموقع المغربي رفض وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب سفر بلعمري ظهير إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الأهلي بسبب أمم إفريقيا.

ودفع قرار الركراكي، الأهلي لإرسال أحد إدارييه للمغرب لإكمال إجراءات الصفقة وإخضاع اللاعب للفحوصات الطبية بالدار البيضاء.

وطالب الركراكي اللاعب بالاستمرار في المغرب والتدرب مع المنتخب حتى نهاية المشاركة في أمم إفريقيا بسبب تواجده في القائمة الاحتياطية.

وقد يتم الاعتماد على بلعمري في أمم إفريقيا حال وجود إصابات بصفوف أسود أطلس.

وينتهي تعاقد بلعمري مع الرجاء بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

وحدد النادي مبلغ 500 ألف دولار لضم الظهير الأيسر المغربي بالانتقالات الشتوية المقبلة.

وخاض الظهير الأيسر 7 مباريات مع الرجاء هذا الموسم في مسابقة الدوري المغربي.

وانضم بلعمري من الفتح الرباطي إلى الرجاء في صيف 2023 بعقد لمدة 3 مواسم.

ويستضيف المغرب البطولة في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وشهدت القائمة تواجد محمد الشيبي مدافع بيراميدز.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الأولى رفقة منتخبات مالي وزامبيا وجزر القمر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي) – منير المحمدي (نهضة بركان) – المهدي لحرار (الرجاء)

الدفاع: نايف أكرد (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) – غانم سايس (السد القطري) – نصير مزراوي (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – محمد الشيبي (بيراميدز) – جواد الياميق (النجمة السعودي) – أنس صلاح الدين (أيندهوفن الهولندي) – عبد الحميد آيت بودلال (ستاد رين الفرنسي) – آدم ماسينا (تورينو الإيطالي).

خط الوسط: عز الدين أوناحي (جيرونا الإسباني) – سفيان أمرابط (ريال بيتيس الإسباني) – بلال الخنوس (ليستر سيتي الإنجليزي) – إسماعيل الصيباري (أيندهوفن الهولندي) – إلياس بنصغير (باير ليفركوزن الألماني) – نائل العيناوي (روما الإيطالي) - أسامة تيرغالين (فينورد الهولندي).

خط الهجوم: يوسف النصيري (فنربخشة التركي) – سفيان رحيمي (العين الإماراتي) – أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني) – عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني) – إبراهيم دياز (ريال مدريد الإسباني) – إلياس إخوماش (فياريال الإسباني) – شمس الدين الطالبي (سندرلاند الإنجليزي)

قائمة البدلاء

يوسف بلعمري (الرجاء) - حمزة إجمان (ليل الفرنسي)