تقرير: بعد الاقتراب من ضم حمزة عبد الكريم.. برشلونة يتابع بطولة سابو باولو للشباب

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 20:07

كتب : FilGoal

ديكو

كشف ديكو المدير الرياضي لبرشلونة عن اهتمام ناديه ببطولة ساو باولو للشباب المعروفة بـ"كوبينيا" من أجل اكتشاف المواهب الشابة، وذلك بعد متابعة كأس العالم للشباب والناشئين.

ويواصل برشلونة تعزيز قسم الكشافة لديه للكشف عن المواهب الشابة حول العالم، بقيادة المدير الرياضي ديكو.

وأولى محطات قسم الكشافة في 2026 ستكون بطولة كأس ساو باولو للشباب المعروفة بـ"كوبينيا"، التي تنطلق في 2 يناير بالبرازيل.

وقال ديكو في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت قبل أيام: "منذ بداية الموسم ونحن نتابع البطولات الكبرى في مختلف أنحاء العالم، مثل كأس العالم للشباب في تشيلي وكأس العالم للناشئين في قطر".

وأشار تقرير صحيفة "سبورت" إلى أن برشلونة رصد خلال البحث عن المواهب في كأس العالم للشباب والناشئين المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، وأن النادي قريبا جدا من التعاقد معه.

وسيتواجد أحد أعضاء قسم الكشافة في برشلونة، بقيادة المدير التنفيذي البرتغالي جواو أمارال، في ساو باولو لمتابعة البطولة على أرض الواقع، التي يشارك فيها 128 فريقًا موزعين على 32 مجموعة، على أن يتأهل أفضل فريقين من كل مجموعة للمرحلة التالية بنظام خروج المغلوب.

وأشار التقرير إلى أن المباراة النهائية ستقام في 25 يناير على استاد باكيمبو بعد تجديده، في ذكرى تأسيس مدينة ساو باولو، مؤكداً أن هذه البطولة تمثل فرصة مهمة لمتابعة أبرز اللاعبين تحت 20 عامًا في البرازيل، بعد أن لفت اللاعبان إستيفاو وإندريك الأنظار في نسخ سابقة من البطولة.

ويعتبر عبد الكريم، البالغ من العمر 17 عاما، كواحد من أبرز مواهب الكرة الإفريقية بعد أن تألق بشكل لافت في كأس العالم تحت 17 عاما التي أقيمت في قطر.

ولفت اللاعب الأنظار بحصوله على لقب رجل المباراة في أكثر من مواجهة، كما سجل هدفين أمام هايتي وفنزويلا.

وتواجد عبد الكريم في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والذي ودع فيه منتخب مصر من دور الـ 32 أمام سويسرا.

وشارك عبد الكريم لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا بعدما حل بديلا في مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.

