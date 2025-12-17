رئيس وزراء بريطانيا يهدد أبراموفيتش باللجوء إلى القضاء لإجباره بشأن أموال بيع تشيلسي

هدد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني باللجوء إلى القضاء لإجبار الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش على الإفراج عن عائدات بيع نادي تشيلسي المجمدة، والمقدرة بـ2.5 مليار جنيه إسترليني، لاستخدامها في دعم ضحايا الحرب في أوكرانيا.

وكان أبراموفيتش قد تعهد في عام 2022 بتخصيص كامل المبلغ الناتج عن بيع تشيلسي لصالح ضحايا الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن الأموال لا تزال مجمدة في حساب بنكي داخل بريطانيا بسبب خلاف حول آلية إنفاقها.

وفي كلمته أمام مجلس العموم، شدد كير ستارمر "رسالتي إلى أبراموفيتش أن الوقت ينفد. نفذ التزامك وادفع الآن".

وتابع "إذا لم تفعل فنحن مستعدون للذهاب إلى المحكمة لضمان وصول كل جنيه لمن تضررت حياتهم بسبب الحرب غير القانونية التي شنها بوتين".

وكشفت شبكة "بي بي سي" عن رغبة الحكومة البريطانية في توجيه المبلغ إلى المساعدات الإنسانية داخل أوكرانيا فقط.

بينما يصر أبراموفيتش على أن يستفيد منه جميع ضحايا الحرب، بما في ذلك الروس، وهو ما تسبب في تعطيل الإفراج عن الأموال حتى الآن.

وأوضحت وزارة الخزانة البريطانية أن الترخيص الصادر يسمح بتحويل الأموال فقط للأغراض الإنسانية داخل أوكرانيا، دون أن يستفيد منها أبراموفيتش أو أي شخص خاضع للعقوبات.

من جانبها، قالت وزيرة المالية راشيل ريفز إن بقاء أكثر من 2.5 مليار جنيه مجمدة في حساب بنكي داخل بريطانيا أمر غير مقبول في ظل احتياج الشعب الأوكراني للدعم.

ويذكر أن أبراموفيتش حصل على ترخيص خاص لبيع تشيلسي بعد الغزو الروسي، شريطة إثبات عدم استفادته من الصفقة.

ودخل أبراموفيتش دائرة اتهامات بوجود صلات قوية تربطه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي اتهامات نفاها أكثر من مرة.

ومن المنتظر أن يمنح الجانب البريطاني أبراموفيتش مهلة تصل إلى 90 يوما قبل اتخاذ إجراءات قانونية، في وقت يدرس فيه قادة الاتحاد الأوروبي مقترحات لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا ماليا وعسكريا.