رئيس وزراء بريطانيا يهدد أبراموفيتش باللجوء إلى القضاء لإجباره بشأن أموال بيع تشيلسي

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 19:35

كتب : FilGoal

أبراموفيتش

هدد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني باللجوء إلى القضاء لإجبار الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش على الإفراج عن عائدات بيع نادي تشيلسي المجمدة، والمقدرة بـ2.5 مليار جنيه إسترليني، لاستخدامها في دعم ضحايا الحرب في أوكرانيا.

أخبار متعلقة:
ماريسكا: تشيلسي يسير في الطريق الصحيح تشيلسي يعبر كارديف بثلاثية في كأس الرابطة ويتأهل لنصف النهائي تشكيل تشيلسي - عودة جوستو وبالمر لمواجهة برايتون أتالانتا يقلب الطاولة ويهزم تشيلسي.. وأتلتيكو يفلت من فخ آيندهوفن

وكان أبراموفيتش قد تعهد في عام 2022 بتخصيص كامل المبلغ الناتج عن بيع تشيلسي لصالح ضحايا الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن الأموال لا تزال مجمدة في حساب بنكي داخل بريطانيا بسبب خلاف حول آلية إنفاقها.

وفي كلمته أمام مجلس العموم، شدد كير ستارمر "رسالتي إلى أبراموفيتش أن الوقت ينفد. نفذ التزامك وادفع الآن".

وتابع "إذا لم تفعل فنحن مستعدون للذهاب إلى المحكمة لضمان وصول كل جنيه لمن تضررت حياتهم بسبب الحرب غير القانونية التي شنها بوتين".

وكشفت شبكة "بي بي سي" عن رغبة الحكومة البريطانية في توجيه المبلغ إلى المساعدات الإنسانية داخل أوكرانيا فقط.

بينما يصر أبراموفيتش على أن يستفيد منه جميع ضحايا الحرب، بما في ذلك الروس، وهو ما تسبب في تعطيل الإفراج عن الأموال حتى الآن.

وأوضحت وزارة الخزانة البريطانية أن الترخيص الصادر يسمح بتحويل الأموال فقط للأغراض الإنسانية داخل أوكرانيا، دون أن يستفيد منها أبراموفيتش أو أي شخص خاضع للعقوبات.

من جانبها، قالت وزيرة المالية راشيل ريفز إن بقاء أكثر من 2.5 مليار جنيه مجمدة في حساب بنكي داخل بريطانيا أمر غير مقبول في ظل احتياج الشعب الأوكراني للدعم.

ويذكر أن أبراموفيتش حصل على ترخيص خاص لبيع تشيلسي بعد الغزو الروسي، شريطة إثبات عدم استفادته من الصفقة.

ودخل أبراموفيتش دائرة اتهامات بوجود صلات قوية تربطه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي اتهامات نفاها أكثر من مرة.

ومن المنتظر أن يمنح الجانب البريطاني أبراموفيتش مهلة تصل إلى 90 يوما قبل اتخاذ إجراءات قانونية، في وقت يدرس فيه قادة الاتحاد الأوروبي مقترحات لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا ماليا وعسكريا.

أبراموفيتش بريطانيا إنجلترا تشيلسي أوكرانيا روسيا
نرشح لكم
تقرير: بعد الاقتراب من ضم حمزة عبد الكريم.. برشلونة يتابع بطولة سابو باولو للشباب مدرب أسكتلندا يحذر جماهير بلاده من الديون بسبب تذاكر كأس العالم المرتفعة مباشر كأس إنتركونتيننتال - باريس سان جيرمان (1)-(1) فلامنجو.. الشوط الإضافي الثاني رومانو: زيدان مرشح لتدريب فرنسا عقب كأس العالم تشكيل كأس إنتركونتيننتال - سافونوف في مرمى باريس سان جيرمان.. وهنريكي يقود هجوم فلامنجو تقرير: برشلونة يستفسر من كريستال بالاس عن مارك جيهي فليك: لهذا السبب شارك تير شتيجن في مباراة الكأس هل يستمر مع بايرن أم يرحل؟ خطوة مفاجئة من أوباميكانو بشأن منزله
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - كوفي لـ في الجول: مصر ضمن ثلاثة مرشحين للقب.. ونشارك من أجل التتويج 6 دقيقة | أمم إفريقيا
رفقة ميسي ودي بول.. لويس سواريز مستمر مع إنتر ميامي لموسم جديد 25 دقيقة | أمريكا
مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع الرجاء لضم يوسف بلعمري 25 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - عرض قطري لـ أفشة قبل الانتقالات الشتوية 39 دقيقة | الدوري المصري
موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة والمعلقون 44 دقيقة | كأس العرب
خبر في الجول - بعد إصابة النعيمات.. دياباتي يتصدر قائمة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي 54 دقيقة | الدوري المصري
تقرير مغربي: الأهلي حسم صفقة بلعمري.. وهذا موقف الكشف الطبي بناء على طلب الركراكي 57 دقيقة | أمم إفريقيا
هوجو بروس.. المدرب الذي خلق ليعترض على كل شيء 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519382/رئيس-وزراء-بريطانيا-يهدد-أبراموفيتش-باللجوء-إلى-القضاء-لإجباره-بشأن-أموال-بيع-تشيلسي