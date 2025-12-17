مدرب أسكتلندا يحذر جماهير بلاده من الديون بسبب تذاكر كأس العالم المرتفعة

حذر ستيف كلارك المدير الفني لمنتخب أسكتلندا جماهير بلاده من الوقوع في ديون كبيرة بسبب أسعار تذاكر كأس العالم المرتفعة.

ويأتي ذلك رغم تأهل منتخب أسكتلندا لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1998.

وأثارت أسعار التذاكر غضبا واسعا بين المشجعين حول العالم، إذ تتراوح أسعار تذاكر مباريات أسكتلندا بين 180 و700 دولار، بينما تبدأ أرخص تذاكر النهائي من أكثر من 4000 دولار.

وقال كلارك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: "أمنيتي الكبرى أن يتمكن المشجعون الذين يسافرون خلف الفريق في كل مكان من شراء التذاكر والحصول على فرصة التواجد في المدرجات".

وأضاف "جماهيرنا يستحقون ذلك، لكن بعض الأرقام صادمة للغاية عند النظر إليها".

واختتم كلارك تصريحاته "من أكبر مخاوفي أن يضع الناس أنفسهم في ديون كبيرة من أجل شراء التذاكر، حتى الأرخص منها تبدو مرتفعة السعر".

وتأهل منتخب اسكتلندا إلى البطولة المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يواجه هايتي والمغرب في بوسطن، قبل لقاء البرازيل في ميامي.

وكانت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا قد طالبت الاتحاد الدولي لكرة القدم بوقف بيع التذاكر بسبب تكلفتها المبالغ فيها.

وأوضحت الرابطة أن أسعار تذاكر البطولة المقبلة تزيد نحو خمسة أضعاف مقارنة بكأس العالم 2022 في قطر، مشيرة إلى أن متابعة فريق واحد من المباراة الأولى وحتى النهائي قد تكلف ما لا يقل عن 6900 دولار.

من جانبه، لم يرد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل مباشر على الانتقادات، لكنه أكد تلقي نحو خمسة ملايين طلب تذاكر خلال أول 24 ساعة بسبب الإقبال العالمي الكبير.