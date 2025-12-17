أمم إفريقيا - مواعيد مباريات منتخب مصر.. والقنوات الناقلة

غادرت بعثة منتخب مصر مطار القاهرة متجهة إلى المغرب استعدادا للمشاركة في أمم إفريقيا.

ويستهل منتخب مصر مشواره في أمم إفريقيا بمواجهة زيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا.

وتغلب منتخب مصر على نيجيريا في البروفة الأخيرة قبل انطلاق أمم إفريقيا، بهدفين مقابل هدف واحد.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا

يفتتح منتخب مصر مشواره في أمم إفريقيا بمواجهة زيمبابوي.

وتذاع جميع مباريات البطولة عبر قنوات بي إن سبورتس.

وتقام جميع لقاءات منتخب مصر على ملعب أحرار بمدينة أغادير المغربية.

ويأتي ترتيب مباريات المنتخب كالآتي:

الإثنين 22 ديسمبر - مصر × زيمبابوي - 10 مساء

الجمعة 26 ديسمبر - مصر × جنوب إفريقيا - 5 مساء

الإثنين 29 ديسمبر - مصر × أنجولا - 6 مساء

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات ثمن النهائي بشكل مباشر.

بينما يتم تأهل أفضل 4 من أصحاب المركز الثالث من المجموعات الستة.