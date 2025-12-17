مباشر كأس إنتركونتيننتال - باريس سان جيرمان (1)-(1) فلامنجو.. الشوط الإضافي الثاني

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 18:54

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - فلامنجو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025.

ويخوض الفريقان المباراة النهائية على استاد أحمد بن علي في مدينة الريان القطرية.

وكان فلامنجو قد فاز على كروز أزول المكسيكي ثم بيراميدز من أجل الوصول للمباراة النهائية.

أخبار متعلقة:
لاعب السنغال السابق لـ في الجول: هناك 8 من 10 منتخبات يمكنهم التتويج بلقب أمم إفريقيا رومانو: زيدان مرشح لتدريب فرنسا عقب كأس العالم مران الأهلي – كريم فؤاد يواصل التأهيل.. ومحاضرة فنية من توروب تشكيل كأس إنتركونتيننتال - سافونوف في مرمى باريس سان جيرمان.. وهنريكي يقود هجوم فلامنجو

يذكر أن ريال مدريد حقق لقب البطولة في النسخة الماضية بالفوز على باتشوكا المكسيكي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

--

الشوط الإضافي الثاني

الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي إلى شوطين إضافيين

ق 90+6: ماركينيوس يشتت أمام المرمى الخالي من الحارس بدلا من أن يسجل هدف الفوز القاتل

ق 85: لاعبو فلامنجو يهدرون هدفا محققا

ق 77: مشاركة ديمبيلي بدلا من دوي

ق 61: جوووووول جورجينيو يسجل التعادل بسهولة

ق 60: ركلة جزااااء لفلامنجو بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 59: مطالبات بركلة جزاء لفلامنجو بعد تعرض دي أراسكايتا للضرب داخل الـ 18.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: رأسية من بولجار لكن دون خطورة على مرمى باريس

ق 38: جووول كفارا يسجل الأول لباريس بعد عرضية أرضية رائعة

ق 34: تغيير اضطراري بمشاركة سيني مايولو بدلا من لي كانج إن

ق 32: إصابة لي كانج إن لاعب باريس سان جيرمان

ق 11: إلغاء الهدف بداعي خروج الكرة لركنية أثناء تشتيت الحارس للكرة

ق 9: جووووول أووووول يستغل تشتيت خاطئ من الحارس ويسجل في الشباك الخالية

ق 4: عرضية من ركلة ثابتة ومتابعة من جواو نيفيش تأتي في الشباك الخارجية لمرمى روسي

بداية اللقاء

باريس سان جيرمان فلامنجو كأس إنتركونتيننتال
نرشح لكم
تشكيل كأس إنتركونتيننتال - سافونوف في مرمى باريس سان جيرمان.. وهنريكي يقود هجوم فلامنجو كأس إنتركونتيننتال - مؤتمر إنريكي: النهائي ضد فلامنجو يحتاج للتركيز.. وهذا موقف حكيمي كأس إنتركونتيننتال - مؤتمر فيليبي لويس: إنريكي أفضل مدير فني في العالم أمين عمر وأبو الرجال ضمن طاقم تحكيم نهائي إنتركونتنينتال سان جيرمان يستعيد عثمان ديمبيلي في نهائي إنتركونتنينتال مواعيد مباريات السبت 13 ديسمبر - بيراميدز ضد فلامنجو.. وليفربول يواجه برايتون مؤتمر يورتشيتش: غياب الكرتي عار.. ونريد أن نكون أبطال العالم كأس إنتركونتيننتال - القطري عبد الرحمن الجاسم حكم مباراة بيراميدز وفلامنجو
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - كوفي لـ في الجول: مصر ضمن ثلاثة مرشحين للقب.. ونشارك من أجل التتويج 6 دقيقة | أمم إفريقيا
رفقة ميسي ودي بول.. لويس سواريز مستمر مع إنتر ميامي لموسم جديد 25 دقيقة | أمريكا
مصدر من الأهلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع الرجاء لضم يوسف بلعمري 25 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - عرض قطري لـ أفشة قبل الانتقالات الشتوية 39 دقيقة | الدوري المصري
موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة والمعلقون 43 دقيقة | كأس العرب
خبر في الجول - بعد إصابة النعيمات.. دياباتي يتصدر قائمة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي 53 دقيقة | الدوري المصري
تقرير مغربي: الأهلي حسم صفقة بلعمري.. وهذا موقف الكشف الطبي بناء على طلب الركراكي 57 دقيقة | أمم إفريقيا
هوجو بروس.. المدرب الذي خلق ليعترض على كل شيء 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519379/مباشر-كأس-إنتركونتيننتال-باريس-سان-جيرمان-1-1-فلامنجو-ماذا-أهدرت-يا-ماركينيوس