انتهت كأس إنتركونتيننتال - باريس سان جيرمان (1)-(1) فلامنجو.. السداسية من نصيب باريس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025.

ويخوض الفريقان المباراة النهائية على استاد أحمد بن علي في مدينة الريان القطرية.

وكان فلامنجو قد فاز على كروز أزول المكسيكي ثم بيراميدز من أجل الوصول للمباراة النهائية.

يذكر أن ريال مدريد حقق لقب البطولة في النسخة الماضية بالفوز على باتشوكا المكسيكي.

انتهت.. باريس سان جيرمان بطل إنتركونتيننتال بركلات الترجيح 2-1

إلى ركلات الترجيح

الشوط الإضافي الثاني

الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي إلى شوطين إضافيين

ق 90+6: ماركينيوس يشتت أمام المرمى الخالي من الحارس بدلا من أن يسجل هدف الفوز القاتل

ق 85: لاعبو فلامنجو يهدرون هدفا محققا

ق 77: مشاركة ديمبيلي بدلا من دوي

شووف الهدف | فلامنغو البرازيلي تعادل 1-1 باريس سان جيرمان .. جورجينيو الدقيقة 61 من ركلة جزاء .. نهائي كأس القارات للأندية #قنوات_الكاس | #منصة_شووف#نهائي_كأس_القارات #باريس_فلامنغو pic.twitter.com/W6vm8CPKn5 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 17, 2025

ق 61: جوووووول جورجينيو يسجل التعادل بسهولة

ق 60: ركلة جزااااء لفلامنجو بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 59: مطالبات بركلة جزاء لفلامنجو بعد تعرض دي أراسكايتا للضرب داخل الـ 18.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: رأسية من بولجار لكن دون خطورة على مرمى باريس

ق 38: جووول كفارا يسجل الأول لباريس بعد عرضية أرضية رائعة

ق 34: تغيير اضطراري بمشاركة سيني مايولو بدلا من لي كانج إن

ق 32: إصابة لي كانج إن لاعب باريس سان جيرمان

ق 11: إلغاء الهدف بداعي خروج الكرة لركنية أثناء تشتيت الحارس للكرة

ق 9: جووووول أووووول يستغل تشتيت خاطئ من الحارس ويسجل في الشباك الخالية

ق 4: عرضية من ركلة ثابتة ومتابعة من جواو نيفيش تأتي في الشباك الخارجية لمرمى روسي

بداية اللقاء