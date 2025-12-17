لاعب السنغال السابق لـ في الجول: هناك 8 من 10 منتخبات يمكنهم التتويج بلقب أمم إفريقيا

يرى فيرديناند كولي لاعب السنغال الأسبق أن النسخة المقبلة من أمم إفريقيا 2025 ستكون قوية جدا.

وبالرغم من ذلك أكد كولي أن منتخب السنغال يبقى بين المرشحين للمنافسة على لقب البطولة.

وقال كولي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "كأس إفريقيا هذه النسخة التي تقام في المغرب ستكون بطولة رائعة للغاية، خاصة مع التطور الكبير في المنشآت الرياضية والبنية التحتية التي أنجزها المغرب".

وأضاف "أعتقد أن البطولة هذه المرة ستكون قوية جدا، وجود منتخبات كبيرة وطموحة يجعل المنافسة على أعلى مستوى. هناك على الأقل ثمانية إلى عشرة منتخبات يمكنها الفوز باللقب".

وشدد كولي "لذلك سيكون المستوى مرتفعا جدا وستكون احتفالية كبيرة لكرة القدم الإفريقية".

وكان كولي بين قائمة منتخب المشاركة في كأس العالم 2002 وأمم إفريقيا 2002 و2004 و2006.

وعن توقعاته لمنتخب السنغال أجاب كولي "أتمنى من منتخب السنغال أن يكرر إنجاز التتويج باللقب قبل أربع سنوات، رغم أن المهمة لن تكون سهلة بسبب مرحلة الانتقال التي يعيشها الفريق مع وجود عناصر شابة قوية".

وأوضح "السنغال دائما ضمن المرشحين لكن المنافسة كبيرة والمنتخبات قوية، والمطلوب أن نمتلك الطموح والإصرار حتى النهاية".

أما عن المرشح الأبرز فقال: "من الصعب جدا تحديد الفائز مسبقا، المغرب صاحب الأرض والجمهور والمنتخب الأول إفريقيًا في تصنيف الفيفا، لذلك هو المرشح الأول وفق المنطق، لكن هناك عدة منتخبات أخرى مرشحة مثل السنغال ومصر والجزائر وتونس".

وواصل "هؤلاء ضمن المرشحين إلى جانب الكونغو الديمقراطية المتأهل لكأس العالم، وكوت ديفوار حامل اللقب، ونيجيريا والكاميرون وقد تظهر مفاجآت مثل كاب فيردي".

واختتم كولي تصريحاته "هناك الكثير من المنافسين، البطولة هذه المرة تضم ثمانية أو عشرة منتخبات قادرة على التتويج، ما يرفع قوة المستوى وتوقعات الجماهير لهذه النسخة المهمة".

وسبق وأن لعب كولي لأندية لانس الفرنسي وبريمنجهام الإنجليزي وبارما الإيطالي.

واعتزل كولي كرة القدم في صيف 2008.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

وضمت القائمة 8 لاعبين فازوا بلقب أمم إفريقيا 2021 هم إدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي وساديو ماني وبولاي ديا وحبيب ديالو وعبدولاي سيك وإدريسا جانا جاي وإسماعيلا سار.

وجاءت قائمة أسود التيرانجا

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (أهلي جدة السعودي) – موري دياو )لو هافر الفرنسي) – يفين ضيوف (نيس الفرنسي)

الدفاع: كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي) – موسى نياكتي (ليون الفرنسي) – الحاجي ماليك ضيوف (وست هام الإنجليزي) – خيربين دياتا (موناكو الفرنسي) – مامادو سار (ستراسبورج الفرنسي) – إسماعيل جاكوبس (جالاتاسراي التركي) – أنتوني ميندي (نيس الفرنسي) – عبدولاي سيك.

الوسط: إدريسا جانا جاي (إيفرتون الإنجليزي) – لامين كامارا (موناكو الفرنسي) – حبيب ديارا (سندرلاند الإنجليزي) – بابي جاي (فياريال الإسباني) – بابي ماتار سار (توتنام الإنجليزي) – باثي سيس (رايو فايكانو الإسباني) - مامادو لامين كامارا (نهضة بركان المغربي).

الهجوم: ساديو ماني (النصر السعودي) – نيكولاس جاكسون (بايرن ميونيخ الألماني) – إسماعيلا سار (كريستال بالاس الإنجليزي) – بولاي ديا (لاتسيو الإيطالي) – شريف ندياي (سامسونسبور التركي) – إليمان ندياي (إيفرتون الإنجليزي) – حبيب ديالو (ميتز الفرنسي) – إبراهيم مباي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – شيخ سابالي (ميتز الفرنسي) – أساني دياو (كومو الإيطالي)

ويتواجد منتخب السنغال على رأس المجموعة الرابعة رفقة الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا.

وتعد تلك المشاركة رقم 18 للسنغال في البطولة التي تحمل لقبها مرة واحدة جاءت في 2021 على حساب منتخب مصر.

وودع منتخب السنغال النسخة الماضية من ثمن النهائي على يد كوت ديفوار.