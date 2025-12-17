رومانو: زيدان مرشح لتدريب فرنسا عقب كأس العالم

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن أسطورة فرنسا زين الدين زيدان توصل إلى اتفاق شفهي مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتولي تدريب المنتخب الفرنسي بعد نهاية كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث سيغادر المدير الفني الحالي ديدييه ديشامب منصبه بعد البطولة.

وقال رومانو عن زيدان: "هناك اتفاق شفهي بينه وبين الاتحاد الفرنسي، ومن المرجح أن يتولى المسؤولية بعد المونديال".

وكان زيدان قد ابتعد عن التدريب منذ 2021، بعد تجربته الناجحة مع ريال مدريد التي شهدت تحقيقه ثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا متتالية، وهو إنجاز لم يسبقه إليه أي مدرب من قبل.

وأضاف رومانو: "زيدان يملك تاريخًا كبيرًا في التدريب والآن يمكنه العودة إلى الساحة الكبيرة بقيادة منتخب بلاده".

وأشار التقرير إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة قد يتم لاحقًا، وأن التركيز الحالي سيكون على استعدادات المنتخب الفرنسي للمونديال القادم.

ويقع منتخب فرنسا في كأس العالم في المجموعة التاسعة بجانب السنغال والنرويج وأحد منتخبات الملحق المؤهل للمونديال.