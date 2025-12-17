تشكيل كأس إنتركونتيننتال - سافونوف في مرمى باريس سان جيرمان.. وهنريكي يقود هجوم فلامنجو

يبدأ ديزيري دوي في هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، ويقود برونو هنريكي في هجوم فلامنجو في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025.

ويخوض الفريقان المباراة النهائية على استاد أحمد بن علي في مدينة الريان القطرية.

ويغيب لوكاس شوفالييه وأشرف حكيمي عن تشكيل باريس سان جيرمان فيما يجلس عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم 2025.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: ماتيف سافونوف

الدفاع: نونو مينديش – ماركينيوس – ويليان باتشو – وارين زائير إيميري

الوسط: جواو نيفيش – فيتينيا ––فابيان رويز

الهجوم: لي كانج إن - ديزيري دوي – خيفتشيا كفاراستخيليا

فيما جاء تشكيل فلامنجو

حراسة المرمى: أجوستين روسي

الدفاع: أليكس ساندرو – ليو بيريرا – ليو أورتيز – جيليريمو فاريلا

الوسط: إريك بولجار – جورجينيو – جيورجان دي أراسكايتا

الهجوم: جونزالو بلاتا – برونو هنريكي – خورخي كاراسكال

وكان فلامنجو قد فاز على كروز أزول المكسيكي ثم بيراميدز من أجل الوصول للمباراة النهائية.

يذكر أن ريال مدريد حقق لقب البطولة في النسخة الماضية بالفوز على باتشوكا المكسيكي.