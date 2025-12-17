مران الأهلي – كريم فؤاد يواصل التأهيل.. ومحاضرة فنية من توروب

واصل مرانه على ملعب النادي بفرع مدينة نصر، في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا، التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الجمعة القادم في بطولة كأس عاصمة مصر.

وعقد يس توروب، المدير الفني محاضرة للاعبين، لشرح الأمور المتعلقة بالاستعداد للمباراة، وناقش العديد من الجوانب الخططية التي يرغب الجهاز الفني في تطبيقها.

وبدأ المران بمجموعة من التدريبات البدنية، قبل الانتقال إلى الفقرات التخصصية، شهدت تركيزا كبيرا على النواحي الدفاعية تألق خلالها ياسين مرعي وأشرف داري وأحمد عابدين وأحمد رمضان ومصطفى العش.

وقام الجهاز بإجراء تقسيمة كرة قوية للتدرب على العديد من المواقف، بينما خاض حراس المرمى مرانًا متنوعا في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

وواصل كريم فؤاد أداء جلسات العلاج الطبيعي في إطار البرنامج العلاجي الذي وضعه الجهاز الطبي، لتأهيله من الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب.

وحرص أحمد جاب الله طبيب الفريق، على عقد جلسة مع كريم فؤاد للاطمئنان على حالته وتقدمه في برنامج العلاج، مع استمرار الفحوصات الدورية التي يخضع لها.

ويواصل الفريق تدريباته بمدينة نصر استعدادًا لمواجهة سيراميكا التي تجمع الفريقين مساء الجمعة القادم، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.