تقرير: الاتحاد السعودي يستقر على إقالة رينارد والبحث عن بديل قبل كأس العالم

يبدو أن أيام الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية باتت معدودة بعد إخفاق كأس العرب.

وودع منتخب السعودية منافسات كأس العرب من نصف النهائي بعد الخسارة أمام الأردن بهدف دون مقابل.

وكشفت صحيفة الرياض السعودية عن توجه داخل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقالة هيرفي رينارد من تدريب المنتخب والبحث عن مدرب بديل للاستعداد لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن يكون الخيار بين أحد مدربي الدوري السعودي أو مدير فني جديد لأول مرة في السعودية.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثامنة رفقة إسبانيا وكاب فيردي والأوروجواي.

وجاء ترتيب المباريات كالتالي:

الجولة الأولى

إسبانيا × كاب فيردي.. 15 يونيو 2026.

السعودية × أوروجواي.. 15 يونيو 2026.

الجولة الثانية

إسبانيا × السعودية.. 21 يونيو 2026.

أوروجواي × كاب فيردي.. 21 يونيو 2026.

الجولة الثالثة

أوروجواي × إسبانيا.. 26 يونيو 2026.

كاب فيردي × السعودية.. 26 يونيو 2026.