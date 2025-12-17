تقرير: الاتحاد السعودي يستقر على إقالة رينارد والبحث عن بديل قبل كأس العالم

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 18:11

كتب : FilGoal

هيرفي رينارد - منتخب السعودية

يبدو أن أيام الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية باتت معدودة بعد إخفاق كأس العرب.

أخبار متعلقة:
برونو فيرنانديز: حزنت بسبب رغبة مانشستر يونايتد في رحيلي إلى السعودية كأس العرب – أبو ليلى: النعيمات كان الحافز لنا أمام السعودية كأس العرب - إلى النهائي.. الأردن يجتاز السعودية ويضرب موعدا مع المغرب القنوات السعودية: صلاح يصل جدة هذا الأسبوع

وودع منتخب السعودية منافسات كأس العرب من نصف النهائي بعد الخسارة أمام الأردن بهدف دون مقابل.

وكشفت صحيفة الرياض السعودية عن توجه داخل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقالة هيرفي رينارد من تدريب المنتخب والبحث عن مدرب بديل للاستعداد لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن يكون الخيار بين أحد مدربي الدوري السعودي أو مدير فني جديد لأول مرة في السعودية.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثامنة رفقة إسبانيا وكاب فيردي والأوروجواي.

وجاء ترتيب المباريات كالتالي:

الجولة الأولى

إسبانيا × كاب فيردي.. 15 يونيو 2026.

السعودية × أوروجواي.. 15 يونيو 2026.

الجولة الثانية

إسبانيا × السعودية.. 21 يونيو 2026.

أوروجواي × كاب فيردي.. 21 يونيو 2026.

الجولة الثالثة

أوروجواي × إسبانيا.. 26 يونيو 2026.

كاب فيردي × السعودية.. 26 يونيو 2026.

منتخب السعودية رينارد كأس العالم
نرشح لكم
كأس العرب - مؤتمر رينار: نريد أفضل مركز ممكن.. ولا بد من مشاركة فعالة للاعبين محليا ليكيب: ناديان فرنسيان يراقبان موقف كانتي مع اتحاد جدة برونو فيرنانديز: حزنت بسبب رغبة مانشستر يونايتد في رحيلي إلى السعودية القادسية يعلن تعاقده مع برندن رودجرز الرياضية: القادسية يتعاقد مع برندن رودجرز القادسية يعلن إقالة مدربه الجابر: يوفنتوس استفسر عن إمكانية ضم كنو بعد كأس العالم 2022 الشرق الأوسط: الوليد بن طلال يستحوذ على الهلال مقابل 7.5 مليار ريال
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مواعيد مباريات منتخب مصر.. والقنوات الناقلة 8 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر كأس إنتركونتيننتال - باريس سان جيرمان (1)-(0) فلامنجو.. جوووول أووووووول 18 دقيقة | كأس العالم للأندية
لاعب السنغال السابق لـ في الجول: هناك 8 من 10 منتخبات يمكنهم التتويج بلقب أمم إفريقيا 33 دقيقة | أمم إفريقيا
رومانو: زيدان مرشح لتدريب فرنسا عقب كأس العالم 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل كأس إنتركونتيننتال - سافونوف في مرمى باريس سان جيرمان.. وهنريكي يقود هجوم فلامنجو 45 دقيقة | كأس العالم للأندية
مران الأهلي – كريم فؤاد يواصل التأهيل.. ومحاضرة فنية من توروب 53 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: الاتحاد السعودي يستقر على إقالة رينارد والبحث عن بديل قبل كأس العالم ساعة | سعودي في الجول
كرة سلة - الاتحاد المصري لـ في الجول: سوبر السيدات على صالة حسن مصطفى بشكل نهائي ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519374/تقرير-الاتحاد-السعودي-يستقر-على-إقالة-رينارد-والبحث-عن-بديل-قبل-كأس-العالم