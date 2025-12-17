كرة سلة - الاتحاد المصري لـ في الجول: سوبر السيدات على صالة حسن مصطفى بشكل نهائي

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 17:56

كتب : هاني العوضي

رنيم الجداوي - هاجر عامر - سيدات الأهلي ضد سبورتنج كرة سلة

استقر الاتحاد المصري لكرة السلة على إقامة سوبر السيدات على صالة حسن مصطفى بشكل نهائي.

ويلعب الأهلي أمام سبورتنج مساء الأحد المقبل على لقب كأس السوبر المصري للسيدات.

وقال محمد فتحي نائب رئيس الاتحاد المصري للسلة والمشرف على المسابقات لـ FilGoal.com: "إقامة السوبر المصري لسيدات كرة السلة بين الأهلي وسبورتنج على صالة حسن مصطفى بشكل نهائي".

واختتم محمد فتحي تصريحاته "تم عقد الاجتماع الأمني والاتفاق على تفاصيل المباراة".

وكان الأهلي قد توج بلقب بطولة إفريقيا للسيدات منذ أيام بعد الفوز على فيروفيارو الموزمبيقي.

كما توجت سيدات الأهلي بأول ألقاب الموسم بعد حصد لقب دوري المرتبط أمام سبورتنج.

وسبق وأن حصد فريق سيدات الأهلي لقب السوبر المصري 4 مرات.

بينما توجت سيدات سبورتنج بالسوبر مرة وحيدة من قبل.

