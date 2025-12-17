برنامج علاجي لـ أفشة للتخلص من آلام السمانة

الأربعاء، 17 ديسمبر 2025 - 17:20

أفشة

واصل محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي أداء تدريبات التأهيل البدني للتخلص من آلام عضلة السمانة التي أصابته في الأيام الماضية.

وخاض أفشة فقرة بدنية تضمنت الجري حول الملعب وعددًا من التدريبات التي وضعها الجهاز الطبي، ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.

كان أفشة قد اشتكى من آلام في عضلة السمانة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب التي تقام في قطر.

وسجل أفشة مع منتخب مصر في شباك الكويت في كأس العرب.

وودع منتخب مصر كأس العرب من دور المجموعات بعد التعادل مع الكويت والإمارات، والخسارة من الأردن 3-0.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العاصمة.

الأهلي أفشة الدوري المصري
