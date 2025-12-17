الأهلي: تنسيق كامل مع منتخب المغرب بشأن إصابة بنشرقي

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عن التنسيق الكامل مع الجهاز الطبي لمنتخب المغرب المشارك في كأس العرب، وذلك لمتابعة حالة إصابة أشرف بنشرقي لاعب الفريق.

أشرف بنشرقي النادي : الأهلي الأهلي

وأوضح جاب الله أن بنشرقي يؤدي جلسات العلاج الطبيعي بانتظام، ويتقدم في برنامج العلاج الذي وضع له عقب إصابته بمزق في العضلة الخلفية قبل انطلاق منافسات البطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العاصمة.

ويعاني بنشرقي من إصابة أبعدته عن المشاركة مع منتخب المغرب في كأس العرب.

ويلعب منتخب المغرب غدا الخميس في نهائي كأس العرب، ضد منتخب الأردن.